Vans x Motherlan: una collaborazione che celebra lo skate e le radici culturali nigeriane

Da Lagos a Londra, la nuova collaborazione tra Vans e il collettivo Motherlan rappresenta un ponte tra culture, creatività e la passione per lo skateboarding. Vans x Motherlan è una capsule collection in edizione limitata che unisce la tradizione dello skate con l’identità e l’energia di un gruppo di giovani creativi nigeriani oggi di base a Londra. Il risultato è una proposta autentica, dinamica e ricca di simbolismo, capace di fondere lo spirito “Off The Wall” del marchio americano con la visione artistica del collettivo africano.

La collezione include due modelli di calzature premium, le LX Half Cab Reissue 33 e le LX Old Skool, accompagnate da una capsule di abbigliamento OTW. Le Half Cab Reissue 33 si distinguono per i dettagli personalizzati MTN, il logo Motherlan in rilievo, una suola waffle traslucida che svela un design colorato e una combinazione inedita di materiali come pelle scamosciata, ripstop e pelo di cavallo. Il design si ispira all’iconografia mimetica nigeriana, simbolo di identità e creatività, reinterpretato attraverso un’estetica contemporanea. Le LX Old Skool, invece, si presentano in una versione monocromatica e audace della silhouette più iconica di Vans, pensata come tela condivisa su cui graffiti e handstyle si incontrano in un gioco di collaborazione visiva e libertà espressiva.

Per dare vita alla campagna di lancio, il collettivo è tornato nella città dove tutto è iniziato: Lagos. Qui, Motherlan ha girato un video che racconta la nostalgia della giovinezza trascorsa sui pattini tra le strade della capitale nigeriana, unendo ricordi e nuovi orizzonti. È un omaggio ai luoghi, alle persone e alle esperienze che hanno plasmato la loro identità e la loro creatività.

In occasione del lancio globale, Motherlan sarà presente al flagship store Vans West End per due giornate speciali, con serigrafie dal vivo di magliette e tavole in edizione limitata, sessioni di skateboard e momenti di musica e community. Un evento che celebra non solo la nuova capsule, ma anche la forza dell’incontro tra culture e discipline artistiche diverse.

La collezione Vans x Motherlan è ora disponibile online e nei punti vendita selezionati, tra cui Vans West End Store, Motherlan e Supreme London. È un progetto che racconta il linguaggio universale dello skateboarding, dell’arte e della moda, riscoprendo la libertà che nasce dalla diversità delle esperienze e dal desiderio di espressione autentica.

Fondata nel 2018 da Leo, Slawn e Onyedi, Motherlan è diventata negli anni una voce rappresentativa della nuova creatività africana. Il marchio nasce dallo streetwear e dal design grafico, e porta avanti la missione di portare sulla scena internazionale l’immaginario e l’energia dell’Africa contemporanea.

Vans, dal canto suo, si conferma leader globale nelle calzature, nell’abbigliamento e negli accessori per action sport, con una visione che continua a ispirare generazioni di giovani attraverso lo skate, la musica, l’arte e il design. Il motto “Off The Wall”, che da decenni accompagna il marchio, ritrova in questa collaborazione un perfetto esempio di come la libertà creativa possa diventare un punto di incontro tra culture e passioni.