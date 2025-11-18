Connect with us

Vanucci VSJ-7: quando comfort e sicurezza incontrano lo stile

La nuova Vanucci VSJ‑7 rappresenta l’ultimo passo avanti nella gamma di abbigliamento tecnico per motociclisti di Louis Moto. Concepita per garantire protezione, praticità e un look sportivo, questa giacca combina materiali avanzati e una cura costruttiva che ne fanno un riferimento nella categoria delle giacche tessili.

La membrana Sympatex è il cuore del progetto: totalmente impermeabile, antivento e altamente traspirante, assicura comfort in qualsiasi condizione climatica. A completare il quadro c’è una fodera termica rimovibile, ideale per le giornate più fredde ma facilmente staccabile quando aumenta la temperatura, rendendo la VSJ‑7 adatta a un utilizzo prolungato tutto l’anno.

Per quanto riguarda la sicurezza, la giacca è equipaggiata di protettori rimovibili su gomiti e spalle, con la possibilità di aggiungere opzionalmente un paraschiena Xelion o Super Shield. La certificazione di classe AA secondo la norma EN 17092:2020 ne attesta l’elevato livello di protezione in caso di caduta o scivolamento, assicurando agli appassionati di moto viaggi più sereni e sicuri.

L’attenzione ai dettagli si estende anche alla vestibilità. La Vanucci VSJ‑7 punta su elasticità e libertà di movimento sorprendente, elementi che la rendono comoda sia per i tragitti quotidiani che per le lunghe percorrenze. L’estetica sportiva si fonde con linee pulite e materiali di alta qualità, enfatizzando l’anima dinamica del capo senza rinunciare a un look moderno e raffinato.

“Coniugare comfort e look sportivo non è sempre facile. Eppure Vanucci ci riesce alla perfezione con la nuova giacca VSJ‑7.” Queste parole sintetizzano lo spirito del progetto: creare un capo tecnico capace di accompagnare il motociclista in maniera funzionale ma elegante, con prestazioni elevate e un design che non passa inosservato.

La giacca Vanucci VSJ‑7 è già disponibile in esclusiva presso Louis Moto al prezzo di 399,99 €. Pensata per chi cerca il massimo equilibrio tra stile, comfort e protezione, rappresenta una scelta ideale per vivere la moto con passione e sicurezza, in ogni stagione.

