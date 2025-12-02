Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition

A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, “Cosa succede in città”, l’ottavo album di Vasco Rossi, torna in una speciale 40th Rplay Edition che uscirà il 5 dicembre per Carosello Records (con distribuzione Universal Music). Un cofanetto da collezione che celebra uno dei dischi simbolo del rock italiano e della carriera del Blasco, punto di svolta tra l’anima ribelle degli anni Ottanta e la maturità artistica dell’autore.

Tra le novità più attese, una inedita versione di “Bolle di sapone Rplay”, brano considerato una gemma nascosta nella discografia di Vasco. L’arrangiamento è curato da Vince Pàstano, collaboratore storico del rocker. Lo stesso Vasco, nel libro-intervista contenuto nell’edizione speciale, racconta il senso di questa riscoperta: «Anche se può sembrare un brano minore, per me è sempre stato un piccolo capolavoro. Sono riuscito a raccontare come nasce e si scrive una canzone, la magia unica di mettere le parole su una musica… devi stare attento e “soffiare” piano come si fa con le bolle di sapone».

Il brano sarà accompagnato da un videoclip animato diretto da Arturo Bertusi, con illustrazioni di Margherita Paoletti e Matteo Manzini. Bertusi spiega così la scelta: «In un album ricchissimo di hit storiche era difficile scegliere il brano per il videoclip animato. La lirica “perché la musica non ha orecchi, non ha padroni ma che maledetti!” è stata la scintilla di un’idea in controtendenza: realizzare il video della canzone più “nascosta” del repertorio di Vasco». Nel video, la metafora delle bolle si trasforma in un racconto visivo: Vasco soffia e da ogni bolla nasce una canzone del disco, rendendo omaggio a tutte le nove tracce dell’album.

La nuova edizione include vinile e CD rimasterizzati dai nastri originali da Maurizio Biancani, già coproduttore e ingegnere del suono dell’opera originale, oltre a un libro-intervista di oltre cento pagine con foto esclusive e testimonianze dell’epoca, e una card per accedere a contenuti digitali inediti.

Pubblicato originariamente il 9 giugno 1985, “Cosa succede in città” rappresenta un punto di passaggio decisivo nella carriera di Vasco: con oltre seicentomila copie vendute, il disco segna il passaggio tra il disincanto dei primi anni Ottanta e una nuova consapevolezza sociale e personale. È un album in cui coesistono due dimensioni: quella collettiva, dove la città incarna caos e alienazione, e quella intima, che racconta la fragilità dei sentimenti e delle relazioni.

I brani – tra cui classici come “Cosa c’è”, “Toffee”, “Ti taglio la gola” e la stessa “Cosa succede in città” – delineano una cronaca diretta della metropoli italiana di quegli anni, componendo un mosaico di disillusione, individualismo e ricerca di autenticità. Vasco osserva con lucidità le contraddizioni della società, anticipando tematiche ancora oggi attuali: «Il mondo è sempre andato al rovescio, ma adesso siamo al ribaltamento totale. Tutto è plateale, urlato, sbattuto in faccia senza riguardi e il potere si mostra esattamente per quello che è».

All’epoca della sua uscita, il disco restò in classifica per ventinove settimane e otto delle sue nove tracce vennero trasmesse in radio, consolidando il legame tra Vasco e il suo pubblico. Una strategia promozionale inusuale per l’epoca, volta non a spingere un singolo, ma a far vivere l’esperienza completa dell’album.

Oggi, a quarant’anni di distanza, “Cosa succede in città – 40th Rplay Edition” restituisce la freschezza e la forza di un lavoro che segna un’epoca. Nove canzoni che continuano a raccontare la realtà urbana, le inquietudini di una generazione e il coraggio di un artista che ha sempre saputo reinventarsi, mantenendo intatta la propria autenticità e quella domanda, ancora urgente, su cosa davvero stia succedendo nelle nostre città.