Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con un’edizione da collezione

Nel 2025 si festeggia il quarantesimo anniversario di “Cosa succede in città”, l’album di Vasco Rossi pubblicato originariamente il 9 giugno 1985 e considerato uno dei lavori più rappresentativi della carriera del rocker di Zocca. Per celebrare questo traguardo, Carosello Records annuncia la pubblicazione di una nuova edizione speciale: “Cosa succede in città – 40th RPLAY Edition”, in uscita il 5 dicembre 2025 e già disponibile in pre-order.

Il progetto segue la scia del successo delle precedenti ristampe dei classici “Vado al massimo”, “Bollicine” e “Va bene, va bene così”, confermando l’impegno dell’etichetta nel valorizzare i dischi che hanno segnato la storia del rock italiano. La nuova edizione è stata realizzata con estrema cura: include vinile e CD rimasterizzati dai nastri originali, un libro intervista curato da Gianni Poglio di oltre cento pagine con foto inedite e materiali d’archivio, oltre a una card per accedere a contenuti esclusivi tra cui una nuova versione di un brano storico e il relativo videoclip.

L’album, originariamente coprodotto e registrato con Maurizio Biancani – che ha curato anche i nuovi missaggi dai nastri originali multitraccia – rappresenta una fase cruciale nell’evoluzione artistica di Vasco Rossi. Dopo il successo travolgente di “Bollicine” e “Va bene, va bene così”, Vasco decide di cambiare rotta, abbracciando un suono più diretto ed elettrico, più vicino alla dimensione rock della sua band e alla realtà urbana dell’Italia degli anni Ottanta.

“Cosa succede in città” contiene nove tracce che spaziano tra l’energia e l’introspezione, fotografando con autenticità la vita e le tensioni di un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali. Brani come “Toffee”, “Una nuova canzone per lei” e “T’immagini” sono diventati pietre miliari del repertorio del Blasco, mentre la title track si è imposta come manifesto di un’epoca fatta di cambiamenti e contraddizioni.

Nell’intervista contenuta nel nuovo libro, Vasco Rossi rievoca il clima in cui nacque il disco con un pensiero intimo e sincero: «Era un periodo di evoluzione interiore e anche di confusione mentale. E la musica, ancora una volta, si è rivelata decisiva per salvarmi la vita; scrivere, suonare e incidere le canzoni ha rimesso in ordine le priorità, mi ha spinto con forza a ritrovare me stesso».

“Cosa succede in città” non è solo un album, ma una testimonianza viva del percorso umano e artistico di un musicista che ha saputo trovare nella musica una bussola. All’epoca della sua uscita, il disco rimase per mesi ai vertici delle classifiche italiane, conquistando sei dischi di platino e consolidando definitivamente l’immagine di Vasco come il rocker per eccellenza del nostro Paese.

A quarant’anni di distanza, questa nuova edizione rende omaggio a un’opera che continua a parlare alle nuove generazioni, con la stessa urgenza e autenticità di allora. Un viaggio nel tempo che celebra non solo un disco, ma un modo di vivere la musica come riflesso della vita stessa. “Cosa succede in città – 40th RPLAY Edition” è un’occasione per riscoprire l’anima più vera di Vasco Rossi, tra poesia e ribellione, in una versione restaurata e arricchita per chi ama il suono e la storia del rock italiano.