Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Chiaroscuro Creative

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con un’edizione da collezione

Published

Nel 2025 si festeggia il quarantesimo anniversario di “Cosa succede in città”, l’album di Vasco Rossi pubblicato originariamente il 9 giugno 1985 e considerato uno dei lavori più rappresentativi della carriera del rocker di Zocca. Per celebrare questo traguardo, Carosello Records annuncia la pubblicazione di una nuova edizione speciale: “Cosa succede in città – 40th RPLAY Edition”, in uscita il 5 dicembre 2025 e già disponibile in pre-order.

Il progetto segue la scia del successo delle precedenti ristampe dei classici “Vado al massimo”, “Bollicine” e “Va bene, va bene così”, confermando l’impegno dell’etichetta nel valorizzare i dischi che hanno segnato la storia del rock italiano. La nuova edizione è stata realizzata con estrema cura: include vinile e CD rimasterizzati dai nastri originali, un libro intervista curato da Gianni Poglio di oltre cento pagine con foto inedite e materiali d’archivio, oltre a una card per accedere a contenuti esclusivi tra cui una nuova versione di un brano storico e il relativo videoclip.

L’album, originariamente coprodotto e registrato con Maurizio Biancani – che ha curato anche i nuovi missaggi dai nastri originali multitraccia – rappresenta una fase cruciale nell’evoluzione artistica di Vasco Rossi. Dopo il successo travolgente di “Bollicine” e “Va bene, va bene così”, Vasco decide di cambiare rotta, abbracciando un suono più diretto ed elettrico, più vicino alla dimensione rock della sua band e alla realtà urbana dell’Italia degli anni Ottanta.

“Cosa succede in città” contiene nove tracce che spaziano tra l’energia e l’introspezione, fotografando con autenticità la vita e le tensioni di un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali. Brani come “Toffee”, “Una nuova canzone per lei” e “T’immagini” sono diventati pietre miliari del repertorio del Blasco, mentre la title track si è imposta come manifesto di un’epoca fatta di cambiamenti e contraddizioni.

Nell’intervista contenuta nel nuovo libro, Vasco Rossi rievoca il clima in cui nacque il disco con un pensiero intimo e sincero: «Era un periodo di evoluzione interiore e anche di confusione mentale. E la musica, ancora una volta, si è rivelata decisiva per salvarmi la vita; scrivere, suonare e incidere le canzoni ha rimesso in ordine le priorità, mi ha spinto con forza a ritrovare me stesso».

“Cosa succede in città” non è solo un album, ma una testimonianza viva del percorso umano e artistico di un musicista che ha saputo trovare nella musica una bussola. All’epoca della sua uscita, il disco rimase per mesi ai vertici delle classifiche italiane, conquistando sei dischi di platino e consolidando definitivamente l’immagine di Vasco come il rocker per eccellenza del nostro Paese.

A quarant’anni di distanza, questa nuova edizione rende omaggio a un’opera che continua a parlare alle nuove generazioni, con la stessa urgenza e autenticità di allora. Un viaggio nel tempo che celebra non solo un disco, ma un modo di vivere la musica come riflesso della vita stessa. “Cosa succede in città – 40th RPLAY Edition” è un’occasione per riscoprire l’anima più vera di Vasco Rossi, tra poesia e ribellione, in una versione restaurata e arricchita per chi ama il suono e la storia del rock italiano.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

Samsung guarda al futuro: intelligenza artificiale e design per i TV di nuova generazione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con un’edizione da collezione

Motori

Euro NCAP 2025: sicurezza da record, 18 modelli ottengono le cinque stelle

Sport

FIAT Torino City Marathon: una corsa entusiasmante con la nuova Fiat 500 Hybrid

Motori

Alfa Romeo 33 Stradale e Nuova Tonale conquistano il Los Angeles Auto Show 2025

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

Tecnologia

La sovranità digitale europea passa dai router: fiducia nei prodotti “Made in Europe”

Spettacolo

I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

Tecnologia

Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Motori

MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Motori

Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

È online il nuovo video ufficiale di “La Canzone del Natale”, il più recente progetto musicale di Carolina Benvenga, attrice, conduttrice e punto di...

9 minuti ago

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

“Non ho paura di niente”, il nuovo album di Fabrizio Moro pubblicato da BMG, conquista la Top10 della classifica ufficiale FIMI/NIQ, posizionandosi al settimo...

5 ore ago

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Dal 1° al 31 dicembre, la programmazione di Sky Cinema Collection (canale 303) si veste a festa e diventa SKY CINEMA CHRISTMAS, il canale...

5 ore ago

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

La terza edizione dei SIAE Music Awards ha conquistato il pubblico celebrando la creatività e il talento di autori ed editori italiani, con una...

5 ore ago