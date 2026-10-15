VAULTBREAKERS: al via l'alpha test pubblico per il nuovo GdR d'azione Square Enix

Parte l'alpha test pubblico di VAULTBREAKERS, l'atteso GdR d'azione di Square Enix e BetaDwarf. Disponibili nuovi contenuti PvPvE e progressi trasferibili.

Square Enix e BetaDwarf hanno annunciato l'apertura dell'alpha test pubblico per VAULTBREAKERS, l'atteso GdR d'azione ed estrazione con visuale dall'alto. Il test sarà disponibile dalle 10 del 15 ottobre fino alle 23 CEST del 21 ottobre, offrendo la possibilità ai giocatori di provare le nuove meccaniche della modalità PvPvE.

L'alpha test permette di vivere un'esperienza completa rispetto alla demo, resa accessibile l'8 ottobre, che aveva offerto solo una selezione limitata di contenuti giocabili. Adesso nell'alpha sono disponibili tutti i livelli di difficoltà, i cinque personaggi selezionabili, due mappe, il tutorial e una serie di contenuti aggiuntivi successivi all'inizio del gioco, compresi alcuni livelli in modalità PvPvE.

I progressi ottenuti durante la demo possono essere portati nell'alpha test, garantendo così continuità nell'esperienza di gioco e premiando chi ha già iniziato a esplorare il mondo di VAULTBREAKERS.

Il titolo propone un gameplay sia in solitaria che in compagnia di amici, con opzioni PvE e PvPvE. I giocatori potranno affrontare boss in battaglie caotiche ed eroiche, esplorare un mondo dinamico che reagisce alle loro scelte, ricercare e reclamare reliquie perdute e soprattutto pianificare la miglior via di fuga dopo aver completato gli obiettivi.

La possibilità di movimentare la propria progressione dalla demo all'alpha incentiva la sperimentazione, permettendo di approfondire le potenzialità dei personaggi e delle sfide presenti nelle nuove mappe. L'approccio PvPvE aggiunge profondità strategica, mescolando la cooperazione con la competizione tra squadre mentre si affrontano avversari controllati dall'IA.

L'alpha test pubblico di VAULTBREAKERS rappresenta un'importante occasione per scoprire le novità di un titolo che punta a rinnovare il genere action RPG, attraverso dinamiche di gioco innovative e un comparto multiplayer variegato. Disponibile per un periodo limitato, offre agli appassionati l'opportunità di contribuire allo sviluppo del gioco e di esplorare in anteprima un'esperienza pensata sia per i veterani che per i nuovi giocatori.