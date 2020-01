Vendite SEAT in crescita nel 2019, chiuso il miglior anno della sua storia

Un nuovo anno da record. Per il secondo anno consecutivo, le vendite di SEAT hanno raggiunto il volume più alto della sua storia. Nel 2019, le consegne dell’azienda sono cresciute del 10,9%, raggiungendo un totale di 574.100 vetture. Con questo risultato, SEAT supera di gran lunga il record raggiunto nel 2018 (517.600 auto) e per il terzo anno consecutivo segna una crescita a doppia cifra.

A dicembre, le vendite di SEAT sono aumentate del 23,4% rispetto allo stesso mese del 2018, registrando un totale di 31.300 vetture consegnate (25.300 unità nel 2018). La chiave della crescita di SEAT negli ultimi tre anni è legata all’introduzione dei modelli SUV. Nel 2019, le vendite di Arona, Ateca e Tarraco hanno rappresentato il 44,4% del totale delle vendite SEAT, dieci punti in più rispetto al 2018; con 123.700 unità, Arona ha guidato le vendite di SUV SEAT, il 25% in più rispetto al 2018, segue Ateca con 98.500 unità, che rappresenta un 25,9% in più rispetto allo scorso anno e il miglior risultato dal suo lancio nel 2016, mentre Tarraco, lanciato nel mercato nel 2019, ha raggiunto le 32.600 unità nel suo primo anno.

Leon, un modello chiave per la crescita delle vendite SEAT dal 2012, si conferma come auto più venduta del marchio con 151.900 vetture consegnate a pochi mesi dalla presentazione del nuovo modello. Con 125.300 auto consegnate, Ibiza è la seconda vettura più venduta di SEAT, e crescono le vendite di Alhambra (23.700 unità del monovolume, +6,3%) e la citycar Mii urban di SEAT (13.200 unità, +0,7 %), ora in vendita in versione 100% elettrica.

Nel suo secondo anno dal lancio del marchio, le vendite di CUPRA* sono salite alle stelle del 71,4%, grazie all’impulso di CUPRA Ateca. Nel 2019, CUPRA ha consegnato 24.700 auto (2018: 14.400), di cui 14.300 unità di Leon CUPRA (13.300 unità e + 7,9% rispetto al 2018) e 10.400 unità di CUPRA Ateca (1.100 unità nel 2018).

Il vicepresidente Vendite e Marketing di SEAT e CEO di CUPRA, Wayne Griffiths, ha sottolineato che “questo nuovo record di vendite evidenzia il successo della strategia che abbiamo lanciato nel 2016 con l’offensiva SUV. Per il terzo anno consecutivo, le nostre consegne sono aumentate a due cifre e siamo uno dei marchi in più rapida crescita in Europa. Inoltre, la crescita delle vendite dei SUV ha permesso di aumentare la redditività dell’azienda e della rete di concessionari”.

Griffiths ha anche indicato che “abbiamo ottenuto il miglior risultato storico in cinque dei dieci mercati principali di SEAT, abbiamo consolidato la nostra leadership in Spagna, abbiamo raggiunto una quota del 3,8% in Germania e ci siamo posizionati come il terzo marchio più venduto in Austria. In Francia e Italia abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato in oltre un decennio. Inoltre, CUPRA ha fatto un solido passo avanti con quasi 25.000 auto vendute. Tutti noi di SEAT e CUPRA dovremmo essere orgogliosi di questi risultati”.

Verso il 2020, il vicepresidente Vendite e Marketing di SEAT e CEO di CUPRA ha ribadito che “nel 2019 abbiamo chiuso un triennio di record e, ora, la nostra sfida è consolidare questo volume in un contesto di moderata crescita o di ribasso del mercato. Confidiamo che la nuova generazione di Leon e i modelli elettrificati che lanceremo quest’anno contribuiranno al raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Risultati storici nei principali mercati

Il record di vendite si è basato su una forte e consistente crescita nella maggior parte dei mercati più rilevanti per l’azienda. SEAT ha raggiunto il più alto volume di vendite della sua storia in Germania, Regno Unito, Austria, Svizzera, Polonia, Israele, Svezia e Danimarca. In Germania, la casa costruttrice ha segnato, per il terzo anno consecutivo, un nuovo record con 132.500 veicoli venduti (+ 16,1%). Regno Unito è cresciuto del 9,5% arrivando a un totale di 68.800 vetture commercializzate. SEAT registra il suo miglior risultato di sempre in Austria (19.900; + 7,9%), dove si colloca come il terzo marchio più venduto, Svizzera (12.800; + 19,6%), Polonia (12.700; + 6,6% ), Israele (9.200; + 2,6%), Svezia (9.100; + 30,4%) e Danimarca (7.100; + 47,2%).

In Spagna, SEAT ha riconfermato e ampliato la leadership nel mercato (108.000; + 0,2%), posizionando nuovamente Leon come vettura più venduta. In Francia, quarto mercato per SEAT, la crescita è più forte, con le vendite che sono aumentate del 19%, segnando il volume più alto dal 2001 grazie alle 37.800 unità vendute.

Italia, il quinto mercato più rilevante per SEAT, l’aumento delle vendite è stato ancora maggiore, registrando una crescita del 34,4% e 26.818 unità immatricolate, cifra che rappresenta il miglior risultato dal 2008. Il mese di dicembre si è chiuso con 1.976 unità immatricolate, ovvero l’84,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte dati UNRAE, 31.12.2019).

Anche mercati come Portogallo (11.300; + 17,7%), Paesi Bassi (11.000; + 22,6%), Belgio (10.600; + 11,2%) e Irlanda ( 4.100; + 11,3%) hanno contribuito a sostenere il record globale dell’azienda. In Messico, primo mercato SEAT fuori dell’Europa, le vendite crescono del 5,4%, per un totale di 24.300 auto.

2020, l’anno di nuova Leon, dell’elettrificazione di SEAT e CUPRA e di nuove soluzioni di mobilità urbana

Il prossimo 28 gennaio, SEAT svelerà in anteprima mondiale la quarta generazione di Leon, best seller del marchio che verrà prodotta nello stabilimento di Martorell. Per la prima volta, sarà lanciata anche in versione ibrida elettrica plug-in. Rappresenta la prima novità della gamma che, entro l’inizio del 2021, vedrà inoltre il lancio della versione ibrida plug-in di modelli quali Tarraco e SEAT el-Born, la prima vettura elettrica del marchio costruita sulla piattaforma MEB. Allo stesso modo, CUPRA avrà due anteprime nel 2020: Formentor, il primo modello appositamente sviluppato per il marchio, che sarà lanciato sul mercato sia con motori a combustione sia in versione elettrica ibrida plug-in e sarà anche costruito a Martorell, e CUPRA Leon.

Nel 2020, SEAT lancerà anche un e-Scooter, moto 100%elettrica e la prima nella storia del marchio, nonché un nuovo e-Kickscooter, che si aggiunge all’esistente offerta di monopattino elettrico EXS, di cui sono state vendute oltre 11.000 unità 2019. SEAT guida la strategia di micromobilità per il Gruppo Volkswagen e con entrambi i lanci contribuirà amigliorare la mobilità urbana.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0