Verità Nascoste: nuovi risvolti nei casi Impellizzeri, Garlasco e banda della minicar

Questa sera a Verità Nascoste focus sul caso Impellizzeri, le rivelazioni di Lovati sul delitto di Garlasco e gli sviluppi sulla banda della minicar.

Stasera su Retequattro torna protagonista l'attualità giudiziaria con l'atteso appuntamento di Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante e prodotto da Videonews. Al centro della puntata gli ultimi sviluppi sul caso di Noemi Impellizzeri, con in studio Tony Proietto, attualmente unico indagato per la morte della giovane. È proprio lui a offrire il proprio commento in diretta, in un momento decisivo per le indagini che scuotono l'opinione pubblica.

Durante la trasmissione verrà acceso un ulteriore riflettore sull'omicidio di Pamela Genini, con l'intervento di Francesco Dolci, che contribuirà ad approfondire il delicato tema del femminicidio e le reazioni che questo tipo di fatti suscitano nella società italiana.

Un'ampia pagina sarà dedicata al delitto di Garlasco. In esclusiva verrà proposta un'intervista a Massimo Lovati, che formulerà rivelazioni inedite sulla suddivisione dei compensi ricevuti dalla famiglia Sempio. Sotto i riflettori, anche le minacce e le intimidazioni subite dai carabinieri impegnati nelle indagini e le discussioni attorno ai presunti errori del RIS, oggetto dell'intervento dell'avvocato Antonio De Rensis.

La serata proseguirà con gli ultimi aggiornamenti sulle investigazioni relative alla cosiddetta banda della minicar a Roma, gruppo criminale divenuto tristemente noto per i suoi blitz nel cuore della Capitale. Le nuove piste e le strategie investigative verranno analizzate con puntualità, con l'obiettivo di comprendere la complessità delle vicende che scuotono la cronaca.