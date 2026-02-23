Verona accelera sulla mobilità elettrica: in servizio 34 nuovi BYD eBUS B12

Verona compie un passo decisivo verso un futuro a zero emissioni grazie alla collaborazione tra BYD, leader globale nei veicoli a nuova energia, e Azienda Trasporti Verona (ATV). La partnership tra i due soggetti si consolida con l’arrivo di una flotta di 34 eBUS completamente elettrici destinati alla rete urbana della città scaligera, confermando l’impegno del territorio nel campo della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica applicata al trasporto pubblico.

L’introduzione dei nuovi BYD eBUS B12 segna una première assoluta in Italia e si distingue sul piano internazionale come soluzione unica per architettura costruttiva e integrazione tecnologica. Non si tratta semplicemente di un’operazione di rinnovo del parco mezzi, ma di un vero e proprio salto di paradigma nella progettazione dell’autobus urbano elettrico, dove ingegneria strutturale e sistema energetico trovano una perfetta sintesi in una piattaforma completamente integrata.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di trasformazione del trasporto pubblico veronese, che guarda con decisione alla sostenibilità ambientale e a un modello di città intelligente. Grazie alla nuova flotta BYD, Verona entra a pieno titolo tra i benchmark nazionali per l’innovazione nel trasporto pubblico locale, dimostrando che la transizione energetica non è soltanto un obiettivo futuro ma una realtà concreta già in movimento sulle strade urbane.

I nuovi eBUS non solo garantiscono zero emissioni allo scarico, ma rappresentano anche un significativo miglioramento sotto il profilo del comfort di viaggio e dell’efficienza operativa. La tecnologia BYD, sviluppata internamente dal gruppo, integra in modo sinergico motore elettrico, sistema di batterie e architettura del telaio, ottimizzando le prestazioni e riducendo costi di manutenzione e consumi energetici.

Con questa operazione, ATV conferma il proprio ruolo di pioniere nel panorama italiano della mobilità elettrica, puntando a un servizio urbano più pulito, silenzioso e tecnologicamente avanzato. L’impegno congiunto con BYD dimostra come l’alleanza tra industria e trasporto pubblico possa tradursi in un modello di eccellenza replicabile in altre città del Paese.

Grazie a questi nuovi 34 mezzi, Verona si posiziona tra le città più avanzate sul fronte della mobilità sostenibile, confermando la volontà di dare concretezza alle politiche ambientali e di offrire ai cittadini un trasporto pubblico moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.