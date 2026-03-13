Vertigo Games annuncia il ritorno di The 7th Guest: il classico dell’enigma rinasce in un remake moderno

Vertigo Games riporta in vita uno dei titoli più iconici dell’era d’oro delle avventure grafiche: The 7th Guest Remake. Il nuovo progetto, realizzato completamente da zero, arriverà entro la fine del 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, promettendo di reinterpretare l’atmosfera inquietante e il fascino misterioso dell’originale con le tecnologie più avanzate.

The 7th Guest Remake è descritto come una rivisitazione completa del classico puzzle-mystery, con ambienti ricostruiti da zero, enigmi reinventati e performance video volumetriche che trasportano i giocatori direttamente all’interno della villa di Henry Stauf. Gli sviluppatori parlano di un’esperienza che unisce “narrazione cinematografica, esplorazione e tensione crescente”, riportando alla luce una storia che ha segnato generazioni di appassionati.

La trama resta fedele al fascino dell’opera originale: sei ospiti arrivano in una misteriosa villa appartenente al ricco e ambiguo produttore di giocattoli Henry Stauf. Un settimo ospite misterioso e una serie di eventi soprannaturali trasformano presto la serata in un incubo. Mano a mano che i giocatori esplorano la villa, ogni stanza nasconde puzzle sempre più complessi e atmosfere cariche di tensione, dove ombre, scricchiolii e giochi di luce alimentano un senso costante di inquietudine.

Tra le caratteristiche chiave del nuovo titolo spiccano le performance catturate in 3D grazie alla tecnologia dei video volumetrici, che permettono ad attori reali di apparire direttamente all’interno del mondo di gioco. Questo approccio rende l’esperienza più immersiva e realistica, accentuando la componente thriller dell’avventura.

Il gameplay combina enigmi integrati nella narrazione e ambienti dal forte impatto visivo. Ogni puzzle, oltre a essere una sfida logica, si lega alla storia della villa e ai suoi misteri, rendendo l’esplorazione più organica e coinvolgente. L’attenzione ai dettagli grafici e all’interattività trasforma la classica dimora infestata in un luogo dinamico, in continua evoluzione: la casa cambia, si deforma e si rivela poco a poco attraverso illusioni ottiche e ambientazioni inedite.

Secondo Vertigo Games, The 7th Guest Remake rappresenta “l’avventura misteriosa definitiva per i giocatori che amano gli enigmi intricati, le esplorazioni inquietanti e le storie da brivido”. Il titolo è già disponibile per l’aggiunta in wishlist su PlayStation 5, Steam, GOG ed Epic Games Store; sarà presto prenotabile anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Con questa nuova versione, Vertigo Games ambisce a far rivivere un classico che ha fatto la storia dei videogiochi, introducendo al tempo stesso un linguaggio visivo e tecnologico capace di coinvolgere una nuova generazione di giocatori. The 7th Guest Remake non è solo un tuffo nel passato, ma anche un passo deciso verso il futuro delle avventure narrative.