Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

La leggenda dei picchiaduro in 3D è pronta a conquistare anche il pubblico Nintendo. SEGA ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su Nintendo Switch 2 il 26 marzo 2026, segnando per la prima volta il debutto della storica serie sulle piattaforme della casa di Kyoto. Un evento atteso da anni che porta con sé una versione evoluta, pensata per il gioco competitivo moderno e per una community globale sempre più interconnessa.

Con Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, SEGA punta a ridefinire l’esperienza online grazie al cross-play completo tra Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. I giocatori potranno così sfidarsi senza barriere di piattaforma, rendendo il matchmaking più rapido e le competizioni ancora più intense. A supporto dell’online competitivo arriva anche il Rollback Netcode, tecnologia ormai imprescindibile per garantire match fluidi, reattivi e privi di lag percepibile.

Questa nuova edizione non si limita alla componente online. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage introduce nuove mosse e combo, aggiornamenti al bilanciamento del roster e importanti miglioramenti alla modalità allenamento, pensati per aiutare sia i neofiti sia i veterani a perfezionare tecnica, timing e strategia. Il risultato è un sistema di combattimento ancora più profondo, fedele alla filosofia della serie ma capace di adattarsi agli standard moderni degli esport.

In vista del lancio, SEGA aprirà le porte ai giocatori con una fase di test. La Beta aperta per Nintendo Switch 2 inizierà il 19 febbraio e sarà focalizzata sulla stabilità dei server e sulle prestazioni del cross-play con le altre piattaforme. Per partecipare sarà necessario essere iscritti a Nintendo Switch Online, offrendo così ai fan la possibilità di provare in anteprima il feeling del gioco e contribuire al perfezionamento dell’infrastruttura online.

Sono già disponibili le prenotazioni, sia in formato digitale sia fisico. Chi acquisterà qualsiasi edizione di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage per Nintendo Switch 2 riceverà senza costi aggiuntivi “Genesis™”, uno strumento di personalizzazione hardware ispirato al leggendario ecosistema SEGA, equipaggiabile da tutti i 19 personaggi base del gioco.

Per i fan storici c’è anche una proposta speciale. L’Edizione 30° Anniversario, proposta a 49,99 euro, include il gioco base e numerosi contenuti extra, tra cui pacchetti DLC a tema, il set costumi da bagno celebrativo, colonna sonora, titoli per la classifica e un’illustrazione di pre-produzione di Virtua Fighter. È disponibile anche l’edizione digitale standard a 19,99 euro, mentre la versione fisica, proposta a 59,99 euro, include gli stessi contenuti della Anniversary Edition, una custodia con artwork fronte-retro e un poster double-face da collezione.

Con il suo arrivo su Nintendo Switch 2, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage non rappresenta solo una conversione, ma un vero rilancio della saga su nuove piattaforme, portando precisione tecnica, profondità competitiva e una struttura online solida a un pubblico ancora più vasto.

L’appuntamento è fissato: Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage debutta su Nintendo Switch 2 il 26 marzo 2026, pronto a riportare sul ring digitale uno dei nomi più iconici nella storia dei picchiaduro 3D.