“Viva De André”: il 4 febbraio al Blue Note Milano il tributo jazz a Fabrizio De André

Arriva al Blue Note Milano “Viva De André”, lo spettacolo ideato e diretto da Luigi Viva che da oltre sette anni porta in tournée le canzoni di Fabrizio De André reinterpretate in chiave jazz. L’appuntamento è fissato per il 4 febbraio con un doppio set alle ore 20.30 e alle 22.30 presso il celebre jazz club di via Pietro Borsieri 37.

L’evento, nato dalla collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André, propone un originale concerto-racconto che unisce musica dal vivo, narrazione, immagini e registrazioni inedite di uno dei più grandi cantautori italiani. Sul palco, insieme a Luigi Viva, ci sarà una formazione di musicisti di altissimo livello guidata dal chitarrista, arrangiatore e direttore musicale Luigi Masciari.

Special guest della serata sarà Giulio Carmassi — compositore, cantante e polistrumentista noto per la sua collaborazione con Pat Metheny — che impreziosirà lo spettacolo con la sua versatilità artistica. L’obiettivo è restituire al pubblico un ritratto autentico e raffinato di De André, mettendo in luce la sua passione per il jazz, spesso rimasta sullo sfondo della sua produzione più nota.

Il progetto riunisce sul palco una formazione d’eccezione: Luigi Viva alla voce narrante, Luigi Masciari alla chitarra e alla direzione musicale, Francesco Bearzatti al sax tenore e clarinetto, Alessandro Gwis al pianoforte ed elettronica, Francesco Poeti al basso, Pietro Iodice alla batteria e, come ospite speciale, Giulio Carmassi a tromba, voce, tastiere e percussioni.

Nel repertorio troveranno spazio alcuni dei brani più amati di De André, riproposti in un linguaggio jazz contemporaneo che, pur innovando, rispetta la poetica e la melodia dell’autore genovese. Il lavoro sugli arrangiamenti firmato da Masciari offre una rilettura elegante e intensa dell’opera di De André, creando nuove prospettive sonore e armoniche.

Il successo di “Viva De André” è testimoniato dai numerosi sold out registrati negli ultimi anni nei principali teatri e festival jazz italiani — tra cui Umbria Jazz Winter, Auditorium Parco della Musica di Roma, Südtirol Jazz Festival e Ascona Jazz — fino a questa nuova tappa milanese che si preannuncia come un momento imperdibile per appassionati del jazz e del cantautorato italiano.

Accanto al percorso dal vivo, il progetto è stato tradotto anche in un disco ufficiale pubblicato da Jando Music/Via Veneto Jazz, che vede la partecipazione straordinaria di Michael League (Snarky Puppy) e dello stesso Giulio Carmassi.

Luigi Viva è autore, saggista e giornalista. Considerato tra i massimi studiosi di Fabrizio De André, ha pubblicato con Feltrinelli i volumi “Non per un dio ma nemmeno per gioco – Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole – Le canzoni la musica di Fabrizio De André”, entrambi divenuti testi di riferimento. È inoltre membro del comitato scientifico del Centro Studi Fabrizio De André presso l’Università di Siena.

Luigi Masciari è compositore e chitarrista di fama internazionale. Ha collaborato con artisti come Aaron Parks, Michael League e Danilo Rea, e ha ricevuto il prestigioso “Betty Carter’s Jazz Ahead for Performer and Composer” che lo ha portato a esibirsi al Kennedy Center di Washington. Il suo album più recente, “Somewhere in My Mind”, è stato candidato ai Grammy Awards 2025 nelle categorie “Best Alternative Jazz Album” e “Best Instrumental Composition”.

Infine, Giulio Carmassi, attivo da anni negli Stati Uniti, si è distinto per la sua straordinaria poliedricità: ha partecipato a tournée mondiali con il Pat Metheny Unity Group e collaborato con musicisti di fama internazionale come Steve Gadd, Will Lee e Lew Soloff.

“Viva De André” non è solo un omaggio, ma un viaggio sonoro che rinnova la poesia e la forza narrativa di un artista senza tempo, proiettandola nel linguaggio libero e sofisticato del jazz contemporaneo. Una serata unica per riscoprire l’eredità di De André in una veste inedita, capace di toccare corde profonde e regalare nuove emozioni al pubblico milanese.

