Volkswagen ID.3 Neo, la compatta elettrica cambia nome, interni e motore. Autonomia fino a 630 chilometri

Volkswagen ha presentato la ID.3 Neo, evoluzione profonda della compatta elettrica che dal lancio nel 2020 si è affermata come una delle cinque auto a batteria più vendute in Europa. Solo nel 2025, circa 78.000 acquirenti nel continente hanno scelto una ID.3. Ora il modello cambia nome e sostanza, con un aggiornamento che in diversi ambiti ha la portata di un cambio generazionale. Il capitolo più rilevante riguarda l'abitacolo. Volkswagen stessa ammette che il lavoro di sviluppo su plancia, consolle centrale e tunnel va oltre il normale aggiornamento di metà carriera. I materiali sono nuovi e di qualità superiore al tatto, la disposizione delle superfici segue linee orizzontali più chiare e i comandi tornano a essere fisici dove conta: il climatizzatore è gestito da tasti a bilancere nella consolle centrale, la regolazione del volume abbandona il cursore a sfioramento in favore di una manopola classica. Il volante multifunzione è stato riprogettato con corona appiattita sopra e sotto e tasti fisici disposti su due quadranti.

Il Digital Cockpit cresce a 10,25 pollici con grafica ad alta risoluzione e offre diverse visualizzazioni, inclusa una modalità Retro che ripropone la strumentazione nello stile della Golf I degli anni Ottanta, con tachimetro analogico a sinistra e un indicatore di potenza al posto del contagiri a destra. Il sistema di infotainment Innovision è nuovo, con display da 12,9 pollici, e integra un App Store per scaricare applicazioni di streaming, parcheggio, ricarica e gaming. Il pacchetto di servizi online VW Connect è incluso gratuitamente per dieci anni dalla consegna e comprende l'assistente vocale IDA con integrazione di ChatGPT, servizi di navigazione, chiave digitale e funzioni remote. Sotto il bracciolo centrale trova posto un vano capace di ospitare un tablet da 13 pollici, mentre un secondo livello aperto lateralmente sotto la consolle offre spazio per una borsetta.

All'esterno, la ID.3 Neo adotta il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive firmato da Andreas Mindt, Chief Designer del marchio e del Gruppo. Il frontale è ridisegnato su tre livelli orizzontali con fari LED più stretti collegati da una barra trasversale in vetro che, a seconda dell'allestimento, è illuminata nella metà inferiore insieme al logo VW centrale. Il cambiamento più visibile nella silhouette riguarda la filosofia cromatica: tetto, spoiler posteriore e portellone, prima in nero, sono ora verniciati in tinta con la carrozzeria, conferendo all'auto un aspetto più lungo e maturo e un family feeling più vicino ai modelli compatti tradizionali del marchio.

La ID.3 Neo è tra le prime Volkswagen basate sulla piattaforma MEB+ nella variante a trazione posteriore. Il propulsore è completamente nuovo e si chiama APP350 (dove APP sta per Axial Parallel Position e 350 indica la coppia massima in Newtonmetro), in sostituzione del precedente APP310, con un'efficienza dichiarata superiore che si traduce in maggiore autonomia a parità di batteria.

Tre le combinazioni disponibili al lancio: batteria da 50 kWh con motore da 125 kW (170 CV) e autonomia stimata di circa 417 km; batteria da 58 kWh con 140 kW (190 CV) e circa 494 km; batteria da 79 kWh con 170 kW (231 CV) e fino a 630 km, tutti valori WLTP e attualmente ancora previsionali. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 105 kW per le due batterie più piccole e a 183 kW per la versione da 79 kWh, con tempi dichiarati dal 10 all'80 per cento compresi tra 26 e 29 minuti. Volkswagen ha anticipato anche l'arrivo futuro di un modello sportivo di punta con propulsore APP550, per il quale non sono state comunicate tempistiche.

Tra le novità tecnologiche spicca il Connected Travel Assist, disponibile a richiesta, che per la prima volta nel segmento è in grado di riconoscere i semafori rossi e arrestare automaticamente la vettura. Di serie arriva invece la funzione One Pedal Driving, che consente di decelerare fino all'arresto agendo esclusivamente sul pedale dell'acceleratore. Nuova anche la funzione Vehicle-to-Load, con la quale la ID.3 Neo può alimentare dispositivi esterni tramite un adattatore collegato alla presa di ricarica: una soluzione che Volkswagen suggerisce per ricaricare le e-bike durante le escursioni, sfruttando anche il supporto per portabiciclette disponibile a richiesta con un carico statico verticale di 75 kg.

Il display head-up con realtà aumentata resta disponibile come optional e integra ora la navigazione di Apple CarPlay e Android Auto nella visualizzazione in realtà aumentata. Confermata la ID. Light, la striscia LED interattiva alla base del parabrezza che segnala pericoli e indicazioni di navigazione.

Le tre linee di equipaggiamento si chiamano Trend, Life e Style, sostituendo le precedenti denominazioni Pure, Pro e Pro S. Già la Trend di accesso include comando vocale IDA con ChatGPT, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico, illuminazione d'ambiente a 10 colori e una dotazione di sicurezza attiva con regolatore di distanza ACC, Lane Assist e Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Il bagagliaio offre 385 litri con i sedili posteriori in posizione, che salgono a 1.267 litri con gli schienali abbattuti su una lunghezza di carico di 1.601 mm. Le dimensioni esterne restano sostanzialmente invariate: 4.287 mm di lunghezza, 1.809 mm di larghezza, 1.554 mm di altezza e 2.764 mm di passo.

La prevendita della Volkswagen ID.3 Neo inizierà in primavera, con il lancio sul mercato previsto in estate. I prezzi per l'Italia non sono stati ancora comunicati.