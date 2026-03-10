Connect with us

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season ad alte prestazioni debutta in estate

Published

Il marchio Vredestein presenta il nuovo Quatrac Pro 2, pneumatico all-season ultra-high-performance (UHP) progettato per offrire prestazioni superiori in ogni condizione. Il suo debutto è previsto per l’estate, con l’obiettivo di ridefinire gli standard di sicurezza, efficienza e stabilità su asciutto, bagnato e neve.

Frutto del lavoro dei tecnici di Apollo Tyres Ltd presso il centro R&D nei Paesi Bassi e prodotto nello stabilimento di ultima generazione in Ungheria, il Quatrac Pro 2 si distingue per un approccio di sviluppo completamente nuovo. Gli ingegneri hanno ripensato battistrada, materiali e struttura per superare i limiti tradizionali dei pneumatici all-season ad alte prestazioni, creando un prodotto capace di rispondere alle esigenze dei veicoli tradizionali ed elettrici.

Il battistrada, completamente riprogettato, adotta un disegno direzionale a “V” con scanalature longitudinali e lamelle 3D che migliorano la resistenza all’aquaplaning e assicurano una trazione affidabile anche in condizioni invernali. La nervatura centrale garantisce precisione di sterzo e stabilità in frenata, mentre la disposizione multi‑pitch dei blocchi riduce la rumorosità di rotolamento, elemento particolarmente apprezzato dai conducenti di veicoli elettrici e ibridi. L’intera gamma ottiene la classe A dell’etichetta europea per la rumorosità esterna.

Elemento chiave del nuovo Quatrac Pro 2 è la mescola di trazione di nuova generazione, che utilizza resine e polimeri esclusivi abbinati a una tecnologia multi-filler avanzata. Questa combinazione consente di mantenere flessibilità alle basse temperature e rigidità alle alte, garantendo aderenza costante e durabilità in ogni stagione. Il pneumatico riporta la certificazione 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), che ne attesta le elevate prestazioni sulla neve e la conformità agli standard internazionali delle gomme invernali.

La struttura è stata completamente ridisegnata per offrire stabilità e comfort di guida anche a velocità elevate. Il Quatrac Pro 2 introduce una zona tallone più rigida con profilo rastremato a doppia conicità, assicurando un ancoraggio costante al cerchio e una distribuzione uniforme delle forze. Una cintura dedicata ottimizza l’impronta a terra, aumentando la durata chilometrica e migliorando la stabilità in configurazioni a montaggio misto.

Come ha dichiarato Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres Ltd: “Il Quatrac Pro 2 ha superato gli obiettivi prestazionali estremamente ambiziosi che ci eravamo prefissati in fase di sviluppo, offrendo un’aderenza superiore sul bagnato, eccellenti prestazioni sulla neve, bassa resistenza al rotolamento e un’elevata percorrenza chilometrica. Concentrandoci sui principi fondamentali del comportamento dello pneumatico e ripensando il disegno del battistrada, i materiali e la struttura, abbiamo creato uno pneumatico all-season orientato alle prestazioni che offre stabilità, durata e aderenza in tutte le stagioni, con le migliori performance sul bagnato della categoria.”

La gamma del Vredestein Quatrac Pro 2 sarà disponibile in misure per cerchi da 17 a 24 pollici, con larghezze fino a 355 mm e indice di velocità fino a “Y” (300 km/h). Alcune misure offriranno anche la versione ad alto indice di carico (HL), dimostrando la versatilità del prodotto per i veicoli più potenti e le nuove piattaforme elettriche.

Con questo lancio, Vredestein consolida la propria posizione di pioniere nel segmento degli pneumatici all-season, ampliando una delle gamme più complete sul mercato e offrendo una soluzione raffinata ed efficiente per chi cerca prestazioni elevate 365 giorni l’anno.

