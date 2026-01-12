Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Published

Un nuovo capitolo musicale si aggiunge alla carriera di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, con l’uscita del suo nuovo album “Neapolis Mambo”, disponibile dal 16 gennaio in vinile, CD e su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, prodotto da Mauro Romano per Mr.fewe e distribuito da Altafonte Italia, rappresenta un originale incontro tra jazz e sonorità esotiche, un ponte sonoro fra il calore del Sud America e la melodia del Mediterraneo.

Ricci propone un vero e proprio viaggio musicale che intreccia Mambo, Cumbia, Son, Rumba, Conga e Cha Cha Cha, reinterpretati con il suo tocco jazz e cantati in napoletano. Questa fusione culturale e linguistica dà vita a una musica vibrante, ricca di libertà e curiosità, che rinnova e valorizza la tradizione partenopea.

Registrato integralmente con strumenti acustici — congas, timbales, marimba, xilofono, contrabbasso, fiati e pianoforte — “Neapolis Mambo” punta su un suono autentico e vivace, dove ritmo, melodia e improvvisazione si fondono naturalmente. Ogni brano è concepito come una scena cinematografica, un racconto per suoni e immagini capace di trasportare l’ascoltatore in paesaggi emotivi ricchi di luce e colore.

“Neapolis Mambo è un incontro tra jazz e musica esotica, un paesaggio musicale ancora inesplorato” — racconta Ricci — “mi affaccio a questo territorio lasciando che marimba, percussioni e contrabbasso traccino nuove rotte sonore. In questo spazio canto storie che nascono dal Mediterraneo: storie di luce, di vento, di incontri. È una musica che nasce per portare felicità, per far muovere il corpo e sorridere l’anima”.

Il disco comprende undici tracce inedite, tra cui “’A Freva”, “Core Mio”, “‘O Serpente”, “Malincunia” e la title track “Neapolis Mambo”, fino ai due brani “live in studio” e alla “special track” “‘Na Samba ‘e Cafè”. Le musiche portano la firma di Walter Ricci e Mauro Romano, i testi sono di Alessio Bonomo, mentre la direzione artistica è curata dallo stesso Ricci insieme a Romano.

Alla realizzazione dell’album hanno partecipato numerosi musicisti italiani e internazionali, tra cui Gianfranco Campagnoli, Giancarlo Ciminelli, Alfonso Deidda, Asaf Yuria, Yotam Silberstein, Marty Jaffe, Dario Rosciglione, Luigi Del Prete e molti altri, sotto la direzione artistica di Ricci e Romano. Il disco è stato registrato al Vessel Recording Studio da Mauro Romano, con un sound mix realizzato da Jordan Kouby e il mastering affidato a Mickael “Mika” Rangeard.

“Neapolis Mambo” rappresenta il passo più recente di una carriera iniziata giovanissimo: Ricci, che a soli 16 anni ha scoperto il jazz, si è imposto a livello nazionale con la vittoria del Premio Massimo Urbani e del Premio Chicco Bettinardi. Da allora ha collaborato con artisti come Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Michael Bublé e Mario Biondi, approdando nel 2015 alla finale del prestigioso Thelonious Monk Competition di Los Angeles e vincendo l’anno successivo il New Wave Contest di Sochi.

Dopo i progetti discografici “Walter sings Nat King Cole” e “Naples Jazz”, il musicista partenopeo si dedica oggi a una ricerca che unisce tradizione e innovazione. Con “Neapolis Mambo” trasforma Napoli in un porto sonoro globale, dove jazz e ritmi latini dialogano con la lingua e la sensibilità mediterranea, creando una musica world contemporanea, originale e piena di energia.

Con questo lavoro, Walter Ricci conferma la propria identità di artista versatile e internazionale, capace di rendere il jazz accessibile e gioioso, ma sempre autentico e radicato nella sua terra.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il suo primo club tour che lo ha portato in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo...

8 ore ago

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Renato D’Amico torna con “Bacio piccolino”, un inno alla leggerezza dell’amore È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Bacio piccolino”, il...

12 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Dopo un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, con l’album Mediterraneo certificato platino e un...

12 ore ago

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Un nuovo anno di emozioni e creatività si apre per Mauro Repetto, artista poliedrico che torna sulla scena musicale e teatrale con un progetto...

16 ore ago