Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Un nuovo capitolo musicale si aggiunge alla carriera di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, con l’uscita del suo nuovo album “Neapolis Mambo”, disponibile dal 16 gennaio in vinile, CD e su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, prodotto da Mauro Romano per Mr.fewe e distribuito da Altafonte Italia, rappresenta un originale incontro tra jazz e sonorità esotiche, un ponte sonoro fra il calore del Sud America e la melodia del Mediterraneo.

Ricci propone un vero e proprio viaggio musicale che intreccia Mambo, Cumbia, Son, Rumba, Conga e Cha Cha Cha, reinterpretati con il suo tocco jazz e cantati in napoletano. Questa fusione culturale e linguistica dà vita a una musica vibrante, ricca di libertà e curiosità, che rinnova e valorizza la tradizione partenopea.

Registrato integralmente con strumenti acustici — congas, timbales, marimba, xilofono, contrabbasso, fiati e pianoforte — “Neapolis Mambo” punta su un suono autentico e vivace, dove ritmo, melodia e improvvisazione si fondono naturalmente. Ogni brano è concepito come una scena cinematografica, un racconto per suoni e immagini capace di trasportare l’ascoltatore in paesaggi emotivi ricchi di luce e colore.

“Neapolis Mambo è un incontro tra jazz e musica esotica, un paesaggio musicale ancora inesplorato” — racconta Ricci — “mi affaccio a questo territorio lasciando che marimba, percussioni e contrabbasso traccino nuove rotte sonore. In questo spazio canto storie che nascono dal Mediterraneo: storie di luce, di vento, di incontri. È una musica che nasce per portare felicità, per far muovere il corpo e sorridere l’anima”.

Il disco comprende undici tracce inedite, tra cui “’A Freva”, “Core Mio”, “‘O Serpente”, “Malincunia” e la title track “Neapolis Mambo”, fino ai due brani “live in studio” e alla “special track” “‘Na Samba ‘e Cafè”. Le musiche portano la firma di Walter Ricci e Mauro Romano, i testi sono di Alessio Bonomo, mentre la direzione artistica è curata dallo stesso Ricci insieme a Romano.

Alla realizzazione dell’album hanno partecipato numerosi musicisti italiani e internazionali, tra cui Gianfranco Campagnoli, Giancarlo Ciminelli, Alfonso Deidda, Asaf Yuria, Yotam Silberstein, Marty Jaffe, Dario Rosciglione, Luigi Del Prete e molti altri, sotto la direzione artistica di Ricci e Romano. Il disco è stato registrato al Vessel Recording Studio da Mauro Romano, con un sound mix realizzato da Jordan Kouby e il mastering affidato a Mickael “Mika” Rangeard.

“Neapolis Mambo” rappresenta il passo più recente di una carriera iniziata giovanissimo: Ricci, che a soli 16 anni ha scoperto il jazz, si è imposto a livello nazionale con la vittoria del Premio Massimo Urbani e del Premio Chicco Bettinardi. Da allora ha collaborato con artisti come Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Michael Bublé e Mario Biondi, approdando nel 2015 alla finale del prestigioso Thelonious Monk Competition di Los Angeles e vincendo l’anno successivo il New Wave Contest di Sochi.

Dopo i progetti discografici “Walter sings Nat King Cole” e “Naples Jazz”, il musicista partenopeo si dedica oggi a una ricerca che unisce tradizione e innovazione. Con “Neapolis Mambo” trasforma Napoli in un porto sonoro globale, dove jazz e ritmi latini dialogano con la lingua e la sensibilità mediterranea, creando una musica world contemporanea, originale e piena di energia.

Con questo lavoro, Walter Ricci conferma la propria identità di artista versatile e internazionale, capace di rendere il jazz accessibile e gioioso, ma sempre autentico e radicato nella sua terra.