Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Il viaggio artistico di Welo, giovane voce della scena urban italiana, segna una tappa decisiva: sarà lui a firmare il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026. La sigla, ispirata al suo ultimo singolo “Emigrato”, accompagnerà ogni serata della kermesse, trasformando la canzone in un simbolo della nuova Italia musicale.

L’annuncio arriva al termine di un percorso che parte da Sanremo Giovani 2025, dove Welo – all’anagrafe Manuel Mariano, classe 1999, originario di Lecce – ha saputo distinguersi per autenticità e intensità espressiva. Anche se non ha ottenuto l’accesso alla sezione “Nuove Proposte” del Festival, la sua musica ha colpito nel segno. Durante la finale del 14 dicembre 2025, Carlo Conti, impressionato dall’impatto emotivo e dalla forza narrativa di “Emigrato”, ha proposto in diretta su Rai1 di trasformare il brano nella sigla della 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 febbraio 2026.

“Emigrato” non è soltanto una canzone, ma un racconto che unisce esperienza personale e visione collettiva. Il brano parla del partire non come sogno, ma come necessità, e nella sua nuova veste sanremese diventa voce di un Paese in cambiamento. “Una storia personale e collettiva che si trasforma in voce ufficiale del Paese”, recita il comunicato.

Per Welo, la firma del jingle rappresenta il coronamento di un cammino che dal Sud lo porta al cuore del principale evento musicale italiano. La sua presenza come voce ufficiale del Festival è anche un riconoscimento simbolico per una generazione che cerca riscatto attraverso la musica e la creatività. Dal Salento al palco dell’Ariston, dalla periferia al centro della scena musicale nazionale: un percorso che racconta la vitalità della nuova musica urbana italiana.

Classe 1999, Welo cresce in Salento in un contesto dove la musica è vissuta come espressione identitaria. Si avvicina giovanissimo al rap fondando nel 2017 il collettivo 23.7, per poi intraprendere nel 2022 la carriera da solista con il singolo “Pass”. Da allora costruisce una discografia riconoscibile, fatta di liriche taglienti, ironia e un forte legame con le radici territoriali.

Il 2023 rappresenta un punto di svolta con “Malessere”, brano che lo consacra come una delle voci emergenti più interessanti del panorama urban. Nel 2024 pubblica l’EP “WELO WE 23”, che raccoglie e rielabora i temi cardine della sua poetica: vulnerabilità, ricerca identitaria e impegno sociale. Tra le collaborazioni più significative figurano gli artisti Enzo Dong, Mikush e, a settembre dello stesso anno, Guè nel brano “MY BOO”, confermando la crescita di Welo come nome di punta della nuova scena italiana.

Accanto alla musica, Welo sviluppa una dimensione sociale che caratterizza il suo progetto artistico. Nei videoclip coinvolge spesso ragazzi dei quartieri popolari, offrendo visibilità a volti e storie che raramente trovano spazio nei media tradizionali. Un impegno che rafforza la sua immagine di artista autentico, capace di trasformare la propria esperienza in narrazione collettiva.

Il 2025 lo vede tornare con “Emigrato”, brano presentato a Sanremo Giovani e oggi rielaborato in chiave orchestrale per aprire ogni serata del Festival 2026. Una scelta che riconosce non solo il talento del giovane artista, ma anche la potenza simbolica della sua musica, capace di raccontare il Paese attraverso il linguaggio urbano.

Con il jingle di Sanremo 2026, Welo entra ufficialmente nella storia del Festival, dando alla manifestazione un suono nuovo che unisce tradizione e modernità, radici e innovazione. La sua voce accompagnerà milioni di italiani in quello che si preannuncia come un Sanremo all’insegna del rinnovamento e dell’emozione.