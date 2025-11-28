Connect with us

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Dopo una serie di singoli che ne hanno definito il linguaggio e la visione artistica, Westcross torna oggi con il nuovo brano “tra parentesi”, prodotto da Wairaki e pubblicato per Island Records/Universal Music Group. Il rapper padovano continua così a consolidare il proprio percorso, muovendosi tra introspezione personale e ricerca formale, due elementi che negli ultimi anni ne hanno fatto una delle voci più originali della scena hip hop italiana.

Descritta come la traccia più accessibile e immediata della sua recente produzione, “tra parentesi” mostra un lato più emotivo e diretto di Westcross. L’artista apre uno spiraglio nel proprio mondo interiore, mettendo a fuoco fragilità e consapevolezze nuove. Nel singolo, il suo stile resta riconoscibile: un equilibrio tra flow elegante, metriche ricercate e un sound fresco e contemporaneo.

“tra parentesi” è uno spazio di riflessione, uno sguardo verso ciò che resta quando si mette il rumore in pausa. Così viene descritto il brano, un esercizio di sincerità in cui Westcross non cerca risposte definitive ma invita l’ascoltatore a confrontarsi con le zone d’ombra dell’esistenza. L’approccio narrativo resta fedele alla tradizione del conscious rap, con una scrittura che fonde lucidità e melodia, richiamando per sensibilità la lezione di artisti come J. Cole e Kendrick Lamar senza mai cadere nella semplice imitazione.

Alle spalle di questa nuova uscita c’è la produzione di Wairaki, che firma una base d’atmosfera capace di valorizzare la voce e le parole del rapper. Il risultato è un brano che unisce sostanza e accessibilità, confermando il percorso di crescita di un artista ormai pronto a entrare stabilmente nel panorama nazionale.

Classe padovana con radici palestinesi e iraniane, Westcross rappresenta una generazione che ha fatto dell’ibridazione culturale un valore aggiunto. Il suo debutto nella musica avviene dopo l’incontro con “Tha Carter IV” di Lil Wayne, un disco che accende in lui la voglia di scrivere e raccontarsi. Da allora la sua musica è diventata espressione di un vissuto personale e collettivo, filtrato da un linguaggio visivo e fluido che ne rende la scrittura riconoscibile.

Negli ultimi anni l’artista ha collaborato con il produttore Lester NoWhere, con cui ha sviluppato un’intesa artistica profonda. Insieme hanno dato vita a “+facts – rancore”, brano che ha aperto un nuovo capitolo nel suo percorso sonoro e concettuale. Westcross ha portato la propria musica anche dal vivo, conquistando palchi importanti come il Nameless Festival e lo Sherwood Festival, dove si è esibito come opening act di Ghali.

Dopo aver condiviso il “a nature freestyle”, prodotto da Disse, e aver pubblicato nell’estate 2025 il singolo “danni”, Westcross ha continuato a evolversi artisticamente, fino al recente ritorno con “come te” a settembre dello stesso anno.

Con “tra parentesi” l’artista segna un nuovo passo nella propria ricerca musicale e personale. È un invito a fermarsi, a guardare dentro e a restare in ascolto di ciò che, spesso, si preferisce lasciare tra parentesi.

