Westcross torna con “tra parentesi”: il nuovo capitolo di un rap sincero e consapevole

Dopo aver costruito passo dopo passo una poetica personale e riconoscibile, Westcross torna venerdì 28 novembre con il suo nuovo singolo “tra parentesi”, prodotto da Wairaki e pubblicato da Island Records / Universal Music Group. Il brano rappresenta un momento di apertura e riflessione, una sorta di confessione dove l’artista padovano mette in gioco la propria vulnerabilità senza rinunciare al linguaggio autentico che lo contraddistingue.

Definito come il tassello più accessibile e immediato tra le sue più recenti produzioni, “tra parentesi” mostra l’evoluzione naturale del percorso intrapreso dal rapper negli ultimi anni. Le sue liriche, costruite con attenzione allo storytelling e sorrette da uno stile maturo, si muovono tra lucidità e introspezione, allineandosi alla tradizione del conscious rap ma con un tocco personale e contemporaneo. La melodia del ritornello aggiunge un’ulteriore dimensione emotiva, rendendo il pezzo capace di toccare corde profonde senza perdere d’impatto.

Sulla produzione d’atmosfera di Wairaki, Westcross apre un dialogo intimo con se stesso, affrontando temi come fragilità, dubbi e nuove consapevolezze. “tra parentesi” è uno spazio di riflessione, uno sguardo verso ciò che resta quando si mette il rumore in pausa — così viene descritto il senso del brano, definito come una confessione senza risposte definitive, ma con la forza di invitare l’ascoltatore a riconoscersi nelle proprie zone d’ombra.

Originario di Padova, Westcross è cresciuto in un contesto creativo e multiculturale che ha plasmato profondamente la sua identità musicale. Il primo incontro con l’hip hop nasce dall’ascolto di “Tha Carter IV” di Lil Wayne, album che ha acceso la scintilla di una passione poi evoluta in mestiere e forma d’arte. La sua scrittura, fortemente autobiografica, racconta sé stesso e le storie delle persone a lui vicine, intrecciando vissuti personali e influenze culturali che derivano anche dalle sue origini: madre palestinese e padre iraniano.

Il suo stile si distingue per un flow fluido e brillante e per testi ricchi di immagini vivide, spesso narrativi, in cui lo storytelling diventa strumento per esplorare emozioni e pensieri con profondità. Negli ultimi anni, Westcross ha intrapreso una nuova fase artistica con il produttore Lester NoWhere, con cui ha instaurato una sintonia creativa che ha dato vita alla traccia “+facts – rancore”, punto di partenza di un percorso musicale votato alla ricerca di equilibrio tra forma e sostanza.

La dimensione live è un altro elemento essenziale del suo percorso. Westcross si è esibito sul palco del Nameless Festival il 31 maggio e dello Sherwood Festival il 5 luglio come opening act di Ghali, oltre a partecipare all’ADA Music Festival e al PLUG-MI. Tra un’esibizione e l’altra ha pubblicato “a nature freestyle”, prodotto da Disse, e nel luglio 2025 ha rilasciato il singolo “danni”. A settembre 2025 è tornato con “come te”, confermando una continuità di ricerca sonora e narrativa che caratterizza tutta la sua discografia recente.

Con “tra parentesi”, Westcross compie un passo ulteriore nella definizione del proprio linguaggio artistico, fondendo introspezione, eleganza stilistica e una freschezza di sound che guarda al futuro dell’hip hop italiano. Un brano che segna non solo il ritorno dell’artista, ma anche una nuova fase di maturità e consapevolezza nel suo percorso musicale.