Xenoblade Chronicles X torna su Nintendo Switch 2 in una versione potenziata

Published

Nintendo annuncia oggi l’arrivo di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, una riedizione completa del celebre titolo originariamente pubblicato su Wii U. Il gioco approda sulla nuova console Nintendo Switch 2 con significativi miglioramenti in termini di prestazioni e resa visiva, permettendo ai giocatori di riscoprire uno dei mondi più vasti e affascinanti mai creati dalla saga Xenoblade.

Con il lancio digitale già disponibile da oggi, gli appassionati potranno tornare ad esplorare il pianeta alieno Mira e affrontare le sue numerose sfide. L’edizione fisica sarà invece distribuita a partire dal 16 aprile.

Nintendo promette un’esperienza di gioco più fluida e immersiva grazie alla potenza della nuova console. Le migliorie tecniche di questa versione permettono di apprezzare appieno la complessità degli ambienti e la profondità del sistema di combattimento che ha reso Xenoblade Chronicles X uno dei titoli più amati dai fan dei JRPG.

Il misterioso pianeta Mira, con i suoi vasti paesaggi e le imponenti creature, si prepara così a vivere una nuova stagione di esplorazione e avventura in alta definizione. L’universo di Xenoblade Chronicles X, noto per le sue ambientazioni spettacolari e per la libertà concessa al giocatore, si mostra ora al massimo delle sue potenzialità.

Con questa uscita, Nintendo conferma la propria volontà di valorizzare la sua libreria storica e di offrire esperienze di gioco sempre più complete anche ai nuovi utenti di Switch 2. I fan della serie Xenoblade potranno quindi rivivere la grande avventura di Mira, godendo di un comparto tecnico aggiornato e di una resa grafica all’altezza delle aspettative.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition è disponibile da oggi in versione digitale su Nintendo Switch 2, mentre la versione fisica arriverà nei negozi il 16 aprile.

