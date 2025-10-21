Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 segna un nuovo capitolo nella storia delle moto adventure, confermandosi la scelta ideale per i piloti che desiderano affrontare i viaggi più lunghi e impegnativi. Nata dallo spirito della Dakar, la nuova versione arriva con aggiornamenti esclusivi, componenti premium e tecnologie all’avanguardia, portando il concetto di viaggio “senza limiti” a un livello superiore.

Il celebre motore bicilindrico CP2 da 689 cc si rinnova nel rispetto della normativa Euro 5+, ma senza sacrificare le prestazioni. Al contrario, la nuova presa d’aria ridisegnata offre una coppia più piena ai bassi regimi, garantendo una risposta pronta e fluida anche nei passaggi tecnici del fuoristrada. Il risultato è un propulsore ancora più gestibile, capace di accompagnare il pilota su ogni terreno.

La Ténéré 700 World Raid 2026 abbandona i tradizionali cavi dell’acceleratore per il moderno Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T), che introduce due modalità di potenza: Sport, per un’erogazione vivace e dinamica, ed Explorer, per un’accelerazione più dolce e controllata nelle situazioni a bassa aderenza.

Per gestire tutta questa potenza in sicurezza, la nuova IMU a 6 assi lavora in sinergia con il Traction Control sensibile all’inclinazione (TCS), lo Slide Control System (SCS) e il sistema ABS con Brake Control, assicurando trazione, stabilità e precisione in ogni momento. Tutti i sistemi sono regolabili in modalità STREET, OFF ROAD e OFF, offrendo al pilota la libertà di adattare la moto a qualsiasi condizione.

La nuova Ténéré 700 World Raid 2026 è progettata per portarti lontano. Il doppio serbatoio in alluminio da 23 litri, più leggero di 1,5 kg rispetto al modello precedente, garantisce un’autonomia di circa 500 km, riducendo al minimo gli effetti del movimento del carburante e migliorando stabilità e maneggevolezza.

La sella monoposto in stile rally, ridisegnata per agevolare i movimenti tra posizione seduta e in piedi, migliora ulteriormente l’ergonomia e il comfort nei viaggi più lunghi. A bordo, il nuovo Cruise Control – regolabile in incrementi da 1 o 10 km/h – rende la guida più rilassata sulle lunghe percorrenze, mentre il limitator di velocità aiuta a rispettare i limiti imposti su strada.

Il nuovo parabrezza con deflettori laterali removibili protegge efficacemente dal vento e dalle intemperie, mentre il nuovo impianto fari a LED assicura un’illuminazione potente e uniforme per viaggiare anche di notte in totale sicurezza.

Nel 2026, Yamaha introduce un pacchetto sospensioni KYB completamente regolabili, pensato per migliorare il controllo e l’assorbimento in fuoristrada. La nuova forcella da 46 mm con trattamento Kashima riduce attrito e usura, offrendo una sensibilità superiore e una maggiore escursione (230 mm all’anteriore). Il mono posteriore KYB con escursione di 220 mm è stato rivisto per una risposta più progressiva, mentre il nuovo ammortizzatore di sterzo regolabile su 16 livelli garantisce maggiore stabilità e comfort su ogni tipo di terreno.

Il telaio a doppia culla in acciaio mantiene leggerezza e rigidità ottimali, mentre il forcellone in alluminio pressofuso assicura resistenza e precisione nelle condizioni più estreme. L’altezza da terra di 255 mm e i cerchi a raggi da 21” e 18” con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR completano un pacchetto tecnico pronto per l’avventura senza compromessi.

Il cockpit della nuova Ténéré 700 World Raid 2026 è dominato dal display TFT a colori da 6,3 pollici, verticale e ad alta leggibilità, con tre temi grafici – STREET, EXPLORER e RAID – che offrono informazioni chiare e personalizzabili. Attraverso la connessione Bluetooth e l’app Yamaha MyRide, il pilota può accedere a chiamate, messaggi, musica e alla navigazione turn-by-turn direttamente sullo schermo TFT.

Gli interruttori ergonomici di nuova generazione permettono di gestire tutte le funzioni in modo intuitivo, anche in movimento, mentre la porta USB-C sul cruscotto assicura la ricarica di dispositivi elettronici durante i lunghi viaggi.

Visivamente, la Ténéré 700 World Raid 2026 evolve senza tradire la propria anima. Le nuove protezioni laterali, la sella monoposto da rally e il gruppo ottico anteriore a LED ridisegnato conferiscono alla moto un look più moderno e deciso, pur mantenendo quell’immagine inconfondibile di robustezza e spirito d’avventura.

Disponibile nelle colorazioni Redline White e Midnight Black, la nuova Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 è la sintesi perfetta tra tecnologia, potenza e libertà, pronta a portare ogni pilota “oltre il prossimo orizzonte”.