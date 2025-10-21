Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Published

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 segna un nuovo capitolo nella storia delle moto adventure, confermandosi la scelta ideale per i piloti che desiderano affrontare i viaggi più lunghi e impegnativi. Nata dallo spirito della Dakar, la nuova versione arriva con aggiornamenti esclusivi, componenti premium e tecnologie all’avanguardia, portando il concetto di viaggio “senza limiti” a un livello superiore.

Il celebre motore bicilindrico CP2 da 689 cc si rinnova nel rispetto della normativa Euro 5+, ma senza sacrificare le prestazioni. Al contrario, la nuova presa d’aria ridisegnata offre una coppia più piena ai bassi regimi, garantendo una risposta pronta e fluida anche nei passaggi tecnici del fuoristrada. Il risultato è un propulsore ancora più gestibile, capace di accompagnare il pilota su ogni terreno.

La Ténéré 700 World Raid 2026 abbandona i tradizionali cavi dell’acceleratore per il moderno Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T), che introduce due modalità di potenza: Sport, per un’erogazione vivace e dinamica, ed Explorer, per un’accelerazione più dolce e controllata nelle situazioni a bassa aderenza.

Per gestire tutta questa potenza in sicurezza, la nuova IMU a 6 assi lavora in sinergia con il Traction Control sensibile all’inclinazione (TCS), lo Slide Control System (SCS) e il sistema ABS con Brake Control, assicurando trazione, stabilità e precisione in ogni momento. Tutti i sistemi sono regolabili in modalità STREET, OFF ROAD e OFF, offrendo al pilota la libertà di adattare la moto a qualsiasi condizione.

La nuova Ténéré 700 World Raid 2026 è progettata per portarti lontano. Il doppio serbatoio in alluminio da 23 litri, più leggero di 1,5 kg rispetto al modello precedente, garantisce un’autonomia di circa 500 km, riducendo al minimo gli effetti del movimento del carburante e migliorando stabilità e maneggevolezza.

La sella monoposto in stile rally, ridisegnata per agevolare i movimenti tra posizione seduta e in piedi, migliora ulteriormente l’ergonomia e il comfort nei viaggi più lunghi. A bordo, il nuovo Cruise Control – regolabile in incrementi da 1 o 10 km/h – rende la guida più rilassata sulle lunghe percorrenze, mentre il limitator di velocità aiuta a rispettare i limiti imposti su strada.

Il nuovo parabrezza con deflettori laterali removibili protegge efficacemente dal vento e dalle intemperie, mentre il nuovo impianto fari a LED assicura un’illuminazione potente e uniforme per viaggiare anche di notte in totale sicurezza.

Nel 2026, Yamaha introduce un pacchetto sospensioni KYB completamente regolabili, pensato per migliorare il controllo e l’assorbimento in fuoristrada. La nuova forcella da 46 mm con trattamento Kashima riduce attrito e usura, offrendo una sensibilità superiore e una maggiore escursione (230 mm all’anteriore). Il mono posteriore KYB con escursione di 220 mm è stato rivisto per una risposta più progressiva, mentre il nuovo ammortizzatore di sterzo regolabile su 16 livelli garantisce maggiore stabilità e comfort su ogni tipo di terreno.

Il telaio a doppia culla in acciaio mantiene leggerezza e rigidità ottimali, mentre il forcellone in alluminio pressofuso assicura resistenza e precisione nelle condizioni più estreme. L’altezza da terra di 255 mm e i cerchi a raggi da 21” e 18” con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR completano un pacchetto tecnico pronto per l’avventura senza compromessi.

Il cockpit della nuova Ténéré 700 World Raid 2026 è dominato dal display TFT a colori da 6,3 pollici, verticale e ad alta leggibilità, con tre temi grafici – STREET, EXPLORER e RAID – che offrono informazioni chiare e personalizzabili. Attraverso la connessione Bluetooth e l’app Yamaha MyRide, il pilota può accedere a chiamate, messaggi, musica e alla navigazione turn-by-turn direttamente sullo schermo TFT.

Gli interruttori ergonomici di nuova generazione permettono di gestire tutte le funzioni in modo intuitivo, anche in movimento, mentre la porta USB-C sul cruscotto assicura la ricarica di dispositivi elettronici durante i lunghi viaggi.

Visivamente, la Ténéré 700 World Raid 2026 evolve senza tradire la propria anima. Le nuove protezioni laterali, la sella monoposto da rally e il gruppo ottico anteriore a LED ridisegnato conferiscono alla moto un look più moderno e deciso, pur mantenendo quell’immagine inconfondibile di robustezza e spirito d’avventura.

Disponibile nelle colorazioni Redline White e Midnight Black, la nuova Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 è la sintesi perfetta tra tecnologia, potenza e libertà, pronta a portare ogni pilota “oltre il prossimo orizzonte”.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Moda

G-SHOCK presenta il suo primo orologio in miniatura: ecco il DWN-5600-1

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

Spettacolo

Rino Gaetano: la riedizione di “E io ci sto” per celebrare un artista senza tempo

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Spettacolo

ROSALÍA: Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album “LUX”, già disponibile in pre-order

Motori

Al via gli ordini della Nuova Alfa Romeo Tonale

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Volvo Cars lancia la ricarica gratuita a domicilio per i clienti svedesi

Motori

Suzuki GSX-8R EVO e Suzuki GSX-8S EVO: la nuova evoluzione sportiva della gamma Suzuki

Spettacolo

NEGRITA: partito il count down per il nuovo tour e aggiunte nuove date

Spettacolo

Nino D’Angelo annuncia il ritorno al PalaSele ad aprile: al via oggi la prevendita

Motori

Omoda 4 svelata in anteprima mondiale all’International User Summit

Motori

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

FIAT protagonista alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Porsche svela la Nuova Macan GTS: eccellenza elettrica in formato SUV

Il leggendario acronimo GTS torna a far sognare gli appassionati Porsche. Tre lettere che, dal lontano 1963 con la 904 Carrera GTS, sono sinonimo...

9 minuti ago

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Hyundai rinnova la sua icona più rappresentativa nel segmento dei SUV con l’arrivo del nuovo Hyundai TUCSON Model Year 2026, evoluzione del best-seller che...

1 ora ago

Motori

Nuova Triumph Bonneville Bobber 2026: più muscoli, più tecnologia, stessa anima ribelle

La Triumph Bonneville Bobber MY26 rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti della gamma 2026 di Triumph Motorcycles, un perfetto equilibrio tra stile iconico, tecnologia...

3 ore ago

Motori

Stellantis, in settembre +11,5% nelle vendite delle vetture e leadership nel segmento ibrido

Nel mese di settembre 2025, Stellantis ha registrato un aumento dell’11,5% nelle vendite di vetture passeggeri nell’UE30, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo...

4 ore ago