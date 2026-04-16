Yamaha al fianco della Stramilano 2026: gli scooter NMAX protagonisti in città

Yamaha sarà sponsor ufficiale della Stramilano 2026 con gli scooter sportivi NMAX 125 e 155 a supporto dell'organizzazione e della mobilità urbana.

Yamaha entra ufficialmente nel calendario sportivo milanese. Il marchio giapponese sarà sponsor ufficiale della Stramilano 2026, l'appuntamento storico con la corsa su strada che domenica 3 maggio porterà migliaia di partecipanti tra le vie del capoluogo lombardo. Una collaborazione che unisce due anime del brand, quella della mobilità urbana e quella legata al mondo dello sport, e che si traduce in una presenza attiva lungo tutto il tracciato.

Il cuore operativo del supporto Yamaha saranno gli scooter sportivi NMAX 125 e NMAX 155, le versioni più agili della famiglia MAX, che durante l'evento contribuiranno alle attività di assistenza e coordinamento dell'organizzazione. Una scelta coerente con la natura stessa dei mezzi, pensati per muoversi rapidamente nel traffico urbano e adatti a un contesto come quello della Stramilano, dove i tempi di intervento e la flessibilità negli spostamenti sono fondamentali.

Oltre al ruolo operativo, Yamaha ha progettato un piano di intrattenimento diffuso lungo il percorso. Tre postazioni DJ firmate dal marchio animeranno alcuni punti del tracciato, trasformandosi in veri e propri hub di energia pensati per accompagnare i partecipanti durante la gara. A completare l'atmosfera, spettacoli dinamici e performance artistiche, tra cui esibizioni acrobatiche ad alto impatto che costituiranno uno dei momenti più spettacolari della giornata.

Il traguardo è fissato nello scenario dell'Arco della Pace, dove Yamaha allestirà un'area dedicata all'intrattenimento di runner e pubblico, pensata per prolungare l'esperienza della corsa oltre il momento sportivo e trasformarla in un momento di celebrazione condivisa. Una dimensione che il marchio riconduce alla propria filosofia Kando, quella sensazione di profonda soddisfazione mista a entusiasmo che Yamaha identifica come cifra distintiva del proprio approccio al prodotto e all'esperienza.

"La Stramilano è uno degli eventi più tradizionali e amati dai milanesi: un momento che unisce passione, energia e la possibilità di vivere la città in modo unico", ha commentato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe per l'Italia. Un parallelismo, quello tra la corsa e la mobilità quotidiana, che per il manager trova la sua sintesi proprio negli scooter del marchio, pensati per accompagnare i clienti negli spostamenti urbani "con stile, sportività e divertimento".

L'iniziativa si inserisce in una strategia di avvicinamento al territorio milanese che il marchio giapponese sta costruendo da tempo, scegliendo di affiancare momenti significativi della vita cittadina. La Stramilano, con la sua vocazione popolare e il suo radicamento storico nella tradizione sportiva lombarda, rappresenta da questo punto di vista un palcoscenico particolarmente adatto a raccontare l'idea di mobilità urbana che Yamaha intende promuovere.