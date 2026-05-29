Monferrato On Stage sbarca ad Albugnano: un brindisi tra musica, teatro e territorio

Monferrato On Stage arriva ad Albugnano il 6 giugno: musica, teatro, vini e arte celebrano le eccellenze del territorio tra Asti, Torino e Alessandria.

Monferrato On Stage, il festival itinerante dedicato alla valorizzazione del territorio tra le province di Torino, Asti e Alessandria, arriva per la prima volta ad Albugnano (Asti) il 6 giugno, portando con sé un programma che unisce musica, teatro, arte e degustazioni dei migliori vini locali.

L'evento, ospitato al suggestivo Belvedere Motta, rappresenta uno dei quindici appuntamenti in calendario tra maggio e agosto, e si distingue per l'integrazione tra eccellenze enogastronomiche e cultura. Quest'anno vede la collaborazione del Comune di Albugnano, dell'Enoteca Regionale di Albugnano e di Monferrato Rural Food, con un'attenzione particolare a sostenibilità e accessibilità.

Protagonista della serata sarà l'attrice Chiara Buratti con il suo monologo "Quattro donne", ispirato a "Four Women" di Nina Simone e scritto insieme a Giannino Balbis, che in questa occasione si trasformerà in uno speciale omaggio al Monferrato e ai suoi vini nell'inedita versione "Quattro donne per quattro vini". L'esperienza teatrale sarà arricchita da live electronics curati da Antonio Gatti, dalla partecipazione dell'angelo-messaggero interpretato da Ettore Scarpa e dalla regia di Tommaso Massimo Rotella. Iconici anche i costumi di Alessandra Maregazzi, i copricapi Doria1905 e i profumi di Hilde Soliani. L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.30, con ingresso gratuito.

A partire dalle 19.00, lo stesso Belvedere Motta accoglierà i visitatori con la mostra fotografica interattiva "PICTURES OF YOU - On the road", progetto di Henry Ruggeri e Rebel House in collaborazione con Chiara Buratti, dedicato al contributo del giornalista e scrittore Massimo Cotto alla scena musicale internazionale. Nello spazio food & beverage, curato dalla Brigata del Monferrato Rural Food, saranno proposte degustazioni con i vini dell'Enoteca Regionale dell'Albugnano e del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, guidate dalla wine & food educator Martina Doglio Cotto. Come da tradizione del festival, il cocktail bar sarà animato dallo storico partner Distilleria Bosso e da altri produttori locali.

Monferrato On Stage è simbolo di cooperazione e promozione del territorio, coinvolgendo le enoteche regionali di Ovada e di Albugnano, e si conferma evento di punta nel Piemonte grazie al sostegno di enti locali e regionali. L'appuntamento rientra inoltre nel progetto di scambio culturale e turistico "NORD OVEST CULTURA" con il festival ligure Ponente Vibes, ampliando il dialogo tra tradizioni e territori.

Dopo l'appuntamento di Albugnano, il calendario proseguirà in numerose località tra Asti, Alessandria e Torino fino alla fine di agosto. Nato nel 2016 per volere della Fondazione MOS ETS, il festival è cresciuto grazie al lavoro di volontari, amministrazioni e pro loco, promuovendo un senso di appartenenza attraverso la musica e le eccellenze del Monferrato. Oggi, Monferrato On Stage è considerato un esempio virtuoso di sinergia territoriale, capace di coinvolgere ambienti diversi uniti dalla bellezza dei luoghi, la qualità dell'enogastronomia e la cultura musicale locale.