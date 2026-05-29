Petit lancia il nuovo singolo A ME A ME: un inno d'estate tra Mediterraneo e ritmi latini

Petit è tornato: dopo il successo di Aspettando Primavera, il giovane artista pubblica oggi A ME A ME, il nuovo singolo che promette di diventare un vero e proprio tormentone dell'estate italiana. Con la sua inconfondibile energia, Petit firma la colonna sonora della stagione calda fondendo tradizione mediterranea e vibranti sonorità latine.



Prodotto da ROOM9, Gorbaciof e Sciabba, il brano colpisce fin dal primo ascolto grazie a un ritornello martellante, melodie accattivanti e una produzione che intreccia i suoni della cultura del Sud Italia con strumenti tipici come mandolino, cavaquinho, guiro e percussioni latine.



A ME A ME parla di un'estate vissuta fino all'ultimo istante, di incontri che accendono il cuore e di quelle emozioni spontanee che nascono tra le piazze illuminate, il mare e la voglia di lasciarsi andare. Tra immagini autentiche e ritornelli immediati, A ME A ME descrive una ragazza naturale e irresistibile, che balla da sola e lascia il segno con il suo modo di essere.



Il brano si sviluppa come un viaggio musicale che dai panorami della Sardegna conduce verso mete internazionali come Ibiza e Mykonos, evocando tramonti, feste in spiaggia e la magia delle piazze affollate sotto un cielo stellato. La scrittura è personale e intima, capace di riportare alla mente emozioni genuinamente estive.



Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, nato nel 2005 da madre francese e padre napoletano, si è fatto notare sin dagli esordi. A soli 18 anni ha già alle spalle un percorso costellato di successi: dal singolo d'esordio Taki Taki alla partecipazione ad Amici 23, che lo ha portato a conquistare disco d'oro e di platino con brani come MAMMAMÌ, certificata anche fuori dal programma come una delle hit più amate della scorsa estate.



Dopo un tour nei principali club italiani e l'uscita di un EP omonimo, Petit ha continuato a sperimentare con nuovi suoni: da ballad intense come Vivere da morire al reggaeton di VITAMÌ. Il 2025 ha segnato la sua selezione tra i finalisti di Sanremo Giovani con Un bel casino, preludio a nuove collaborazioni e pubblicazioni fino al recente ASPETTANDO PRIMAVERA.



Con A ME A ME, Petit conferma il suo talento nell'interpretare e rinnovare le sonorità della tradizione musicale italiana, esplorando territori internazionali mantenendo uno stile unico. Il singolo, già disponibile su tutte le piattaforme, segna l'inizio di una nuova stagione sotto il segno della musica e delle emozioni più autentiche.