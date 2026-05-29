Queer Pictures 2026: il cinema LGBTQIA+ protagonista alle Terme di Caracalla

Dal 1 al 17 giugno 2026, il grande cinema queer contemporaneo sarà protagonista alle Terme di Caracalla grazie alla nuova edizione di Queer Pictures - Fotogrammi di storie LGBTQIA+, nell'ambito della Pride Croisette del Roma Pride. L'evento vuole offrire una piattaforma culturale dedicata ai corpi, alle identità e alle storie LGBTQIA+, portando il pubblico a confrontarsi con le trasformazioni della società attraverso il linguaggio universale del cinema.

La rassegna propone quest'anno un percorso cinematografico che attraversa temi attuali e complessi: famiglia, desiderio, guerra, autodeterminazione, maschilità, migrazioni, relazioni queer e libertà dei corpi. Sullo schermo si alterneranno opere intime, politiche e profondamente umane, offrendo uno sguardo trasversale sulle sfide e le conquiste della comunità LGBTQIA+. Tra i film in programma spiccano titoli come Femminielli, Les Sirènes de Naples, Mine Vaganti, Estranei, Pillion, La Voce di Hind Rajab, Unique, 40 Secondi, Ti Auguro Ogni Bene e Stranizza d'Amuri.

Ogni proiezione sarà preceduta da un talk moderato da Morgana, alter ego drag di Francesco Maggi, con la partecipazione di ospiti dal mondo della cultura, dell'attivismo, del giornalismo e dello spettacolo. L'iniziativa è curata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, con l'obiettivo di favorire un dialogo attivo sul ruolo del cinema nella narrazione delle fragilità, dei desideri e dei diritti.

Nella cornice unica delle Terme di Caracalla, la Pride Croisette trasformerà ancora una volta uno dei luoghi simbolo dell'estate romana in uno spazio di incontro e riflessione collettiva. Come sottolinea Daniele Palano, direttore artistico della Pride Croisette, "Queer Pictures non è soltanto una rassegna cinematografica, ma uno spazio di incontro e riflessione collettiva. Attraverso il cinema possiamo raccontare fragilità, desideri, diritti e trasformazioni sociali, creando dialogo e consapevolezza in un momento storico che ha sempre più bisogno di cultura e umanità."

L'iniziativa è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura ed è vincitrice dell'Avviso Pubblico 'Roma Creativa 365 - Cultura tutto l'anno', in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. L'ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento posti e il programma completo sarà disponibile sui canali ufficiali del Roma Pride e della Pride Croisette. L'evento conferma il Roma Pride come piattaforma culturale permanente, capace di coniugare spettacolo, attivismo e pensiero contemporaneo in una prospettiva inclusiva e accessibile.