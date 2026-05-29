Merk & Kremont lanciano l'estate 2026 con Partenope feat. Serena Brancale e The Kolors

Merk & Kremont tornano con Partenope, il singolo estivo 2026 insieme a Serena Brancale e The Kolors: funk, soul e sonorità mediterranee per la nuova hit.

Merk & Kremont, il duo di producer che ha collezionato 78 dischi di platino e 18 d'oro, si prepara ad accendere l'estate 2026 con il nuovo singolo Partenope, in uscita il 5 giugno insieme a Serena Brancale e The Kolors.

Il brano, pubblicato da Atlantic Records/Warner Music Italy, si annuncia come una delle hit più travolgenti della stagione grazie a un mix esplosivo di cassa dritta, basso funk, chitarre italo-disco e percussioni mediterranee. Il risultato è una canzone contagiosa e solare, capace di fondere il sound elettronico e pop del duo alla vocalità potente e identitaria di Serena Brancale e alla cifra funk-pop dei The Kolors.

L'ispirazione arriva dalle grandi hit estive del passato, ma Partenope si distingue per la sua freschezza e per quel ponte ideale tra l'energia dei club milanesi e il calore del Sud. Il titolo, che richiama Napoli e il suo mito, abbraccia infatti un immaginario universale fatto di ritmo, notti d'estate, mare e libertà.

Partenope nasce dalla nostra passione per il sound partenopeo, tra funk, soul e sonorità mediterranee. Avere Serena Brancale & The Kolors al nostro fianco è per noi una grande soddisfazione, dato il loro enorme talento ed energia, dichiarano Merk & Kremont.

I The Kolors raccontano il clima creativo che ha dato vita al brano: Tutto ciò che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d'accordo tutti all'istante. Ogni fraseggio, ogni colpo di batteria, ogni nota di chitarra, di basso, percussioni ecc… era come se fossimo una big band! Un grande tuffo nel funk ispirato alla Partenope che amiamo da sempre!

Anche Serena Brancale conferma la forte energia del progetto: Sono molto entusiasta di Partenope, una canzone che fin dal primo ascolto mi diverte e mi ricorda il mio mare in Puglia e tutte le emozioni che porta con sé. Sono felice di aver scritto questo pezzo insieme ai ragazzi. Trovo che Partenope sia un brano pieno di energia e voglia d'estate, capace di mettere tutti di buon umore!

Merk & Kremont, ovvero Federico Mercuri e Giordano Cremona, sono tra i producer italiani più affermati nella scena dance e pop internazionale. Attivi dal 2013 con la hit Tundra, hanno calcato i palchi più importanti del mondo e lavorato con artisti del calibro di Marracash, Tananai, Achille Lauro, Hugel, Lirico En La Casa e Jovanotti. Con successi come Marianela (Que Pasa), Amore disperato e Un altro mondo, il duo ha raggiunto quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e consolidato una community tra le più forti in Italia. Parallelamente, hanno fondato il team ITACA, con cui hanno prodotto brani vincitori e certificati nei maggiori festival nazionali.

Dopo il singolo Oceanica, in collaborazione con Jovanotti, e un cameo nel film di Checco Zalone, il duo torna protagonista dell'estate 2026 con Partenope, pronto a suonare in radio, sulle spiagge e nei club di tutta Italia.