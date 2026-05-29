Cosmico Lisa: il nuovo singolo energico degli Elettrolüsc conquista la scena rock

Gli Elettrolüsc sorprendono ancora una volta con il loro nuovo singolo Cosmico Lisa, disponibile in radio, digitale e ora accompagnato da un videoclip online. La band milanese, nota per l'identità indipendente e fuori dagli schemi, propone un brano che colpisce per la sua energia immediata e il sound compatto. Cosmico Lisa si distingue per la sua struttura originale: tre strofe senza ritornello, che mantengono il ritmo alto e costante dall'inizio alla fine.



Il pezzo racconta un incontro sfuggente con una donna, trasformandolo in ispirazione creativa secondo lo stile ironico e diretto che caratterizza il gruppo. La band afferma: Abbiamo costruito il brano su tre strofe senza ritornello - racconta Lüsc - parte a razzo e non cala mai. Pirroz ha registrato tre chitarre esplosive che trascinano il resto del gruppo a dare il massimo. Se piace all'inizio piace fino in fondo, non c'è tempo per cambiare idea.



Gli Elettrolüsc sono una realtà radicata a Milano e attiva fin dalla presocial era. I loro testi, rigorosamente in italiano, combinano uno sguardo ironico sulla realtà con una ricerca musicale che va oltre i generi. Il gruppo è composto da Lüsc (Luca Arminio) alla voce e ai testi, Pirroz (Piero Di Bello) alle chitarre e Walter Pioltello (Walter Colombo) alla batteria. Nel tempo, la band ha costruito un legame solido con il proprio pubblico grazie a esibizioni live coinvolgenti e cariche di energia.



Cosmico Lisa è già disponibile sulle principali piattaforme digitali. Il videoclip del brano, anch'esso caratterizzato da una forte carica visiva ed espressiva, conferma ancora una volta la capacità degli Elettrolüsc di rinnovare la scena rock italiana, restando fedeli a un'identità autentica, ironica e irriverente.