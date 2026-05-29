Gigi Stadio Maradona: Una notte di grande musica e stelle a Napoli su Canale 5

Sabato 30 maggio, Canale 5 propone una serata imperdibile per gli amanti della musica italiana: arriva "Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli", il grande evento live che vede il ritorno di Gigi D'Alessio nello storico impianto della sua città dopo nove anni di assenza.

Lo show si annuncia ricco di emozioni e spettacolo, perché Gigi D'Alessio salirà nuovamente sul palco del celebre stadio napoletano accompagnato da ospiti d'eccezione: Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D'Amario. Un cast straordinario pensato per regalare al pubblico un viaggio nella musica attuale e nella tradizione partenopea.

Fra racconti, duetti e attimi di pura energia, l'atmosfera unica di Napoli farà da cornice a una festa vissuta tra ritmo, empatia e condivisione. Lo show accompagna il pubblico in una notte speciale tra musica, emozioni e l'atmosfera unica di Napoli. Un appuntamento da vivere con entusiasmo, all'insegna della festa e della condivisione.

La regia dell'evento è affidata a Roberto Cenci, mentre la produzione vede coinvolte FriendsTv e GGD Edizioni. Una serata pensata per celebrare il valore della musica e l'incredibile calore della città partenopea, pronta a unirsi in un grande abbraccio musicale sul palco del Maradona.