24Bottles presenta la nuova collezione A/I 2025: “Hey! Life’s better with a wave”

24Bottles, il marchio italiano di design noto per la sua lotta contro la plastica monouso, ha presentato la sua nuova collezione autunno/inverno 2025, dal titolo evocativo “Hey! Life’s better with a wave!”. Questa collezione esplicita un inno all’energia e alla distinzione personale, rendendo omaggio a chi sceglie di vivere ogni momento con autenticità e carisma.

Il simbolo Shaka, centrale nella nuova collezione, nasce alle Hawaii e simboleggia benevolenza e positività. Questo gesto, riconosciuto a livello mondiale, trasmette un messaggio di “aloha” – amore, pace e saluti – ed è spesso associato alla cultura del surf.

Tra i design proposti nella nuova collezione troviamo HEY! PINK, un pattern audace che combina grandi lettere giocose con il simbolo Shaka, un invito a vivere con buone vibrazioni e senza paura. HEY! BLUE propone per la prima volta nello stesso design il gesto Shaka unito al simbolo di vittoria e pace, trasmettendo un messaggio di forza e libertà.

ZAP ZAP si presenta come un pattern elettrico e dinamico, con fulmini colorati che si intrecciano in un vortice di energia. BLOOM BLOOM celebra la bellezza della vita attraverso un’esplosione floreale vivida, mentre DAYDREAMING YELLOW reinterpreta uno dei più iconici pattern del brand, offrendo un paesaggio onirico di cieli gialli e nuvole rosa.

Tutti i prodotti sono realizzati in acciaio inossidabile 18/8 di grado alimentare, privi di sostanze nocive come BPA, BPS, PFAS e PES. Sono disponibili online, nei 24Bottles Flagship Store di Roma e Milano, e presso una rete di rivenditori selezionati.