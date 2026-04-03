Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

In un mercato italiano in crescita a marzo del 7,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con 185.367 immatricolazioni, il Gruppo Toyota chiude il primo trimestre con un risultato che consolida la sua posizione di leader tra gli importatori: 12.000 registrazioni a marzo che portano il totale dei tre mesi a 33.320 unità e una quota di mercato complessiva del 6,8% (- 0,8 pp)

Un successo ottenuto grazie agli ottimi risultati della proposta multi-tecnologica ed in particolare del successo della gamma Full Hybrid. A marzo e nel trimestre Toyota si conferma leader indiscusso del mercato ibrido con una quota relativa di circa il 40% e con tre modelli ai primi tre posti, con Aygo X in testa seguita da Yaris Cross e Yaris. Tra questi va sottolineata la forte crescita dei Aygo X che nei primi tre mesi dal lancio ha fatto registrare circa 9.700 unità, confermandosi il modello Toyota più venduto e una soluzione concreta alle necessità di mobilità in contesto urbano sempre più sostenibile ed accessibile.

Grazie anche al determinante contributo di Aygo X, Toyota si conferma a marzo il primo brand in ben 19 città (Roma, Milano, Bologna, Mantova, Modena, Monza, Padova, Trieste, Varese, Bergamo, Como, Cremona, Fermo, Nuoro, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Reggio Calabria, Vercelli)

Nel mercato Premium, anche questo salito di circa il 4% a marzo con 33.329 unità, il brand Lexus con 639 immatricolazioni e una quota del 1,9%, in sostanziale equilibrio rispetto all’anno precedente, consolida la sua posizione nell’alto di gamma grazie principalmente al SUV compatto LBX stabilmente sul podio della sua categoria con una quota del 10 per cento.