Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Published

Il 1° aprile 1985 segna l’inizio di una nuova era per le sneaker, quando Nike lanciò sul mercato le Air Jordan 1, una scarpa che ha intrapreso un viaggio straordinario nel mondo dello sport, della moda e della cultura popolare. Quarant’anni più tardi, le Air Jordan mantengono intatto il loro status iconico e la loro influenza globale.

In occasione di questo anniversario storico, Catawiki, il principale marketplace online per oggetti da collezione, presenta un’opportunità unica per gli appassionati. Questa settimana viene messo all’asta un paio esclusivo di Air Jordan 7 Retro ‘Hare’, autografate personalmente da Michael Jordan e numerate #23 su 23, in riferimento al famigerato numero di maglia che ha accompagnato Jordan nella sua carriera da basket. Questo paio unico è stimato tra i 24.000 e i 29.000 euro.

Rilasciate per la prima volta nel 1992, le Air Jordan 7 Retro ‘Hare’ incarnano un momento decisivo nella carriera di Michael Jordan e nella cultura di massa. Al tempo, Jordan era al culmine del suo successo NBA e appariva insieme a Bugs Bunny nelle celebri campagne che ispirarono il film “Space Jam”. Questo modello, firmato e autenticato da Upper Deck, è della misura originale indossata da Jordan, US 13 / EU 47.5.

Gustavo Radesca, esperto di memorabilia sportivi di Catawiki, ha sottolineato l’importanza storica di queste scarpe: “Questo modello ha abbattuto i confini tra performance, celebrità e intrattenimento, trasformando una scarpa da basket in un simbolo globale riconosciuto ovunque ancora oggi”.

La vendita di cimeli legati a Michael Jordan non è una novità per Catawiki, che ha visto venduti a prezzi notevoli altri oggetti iconici come una maglia da basket di Michael Jordan per 21.500 euro, un poster dei Chicago Bulls firmato a mano per 9.000 euro, e un pallone da basket firmato e certificato per 7.500 euro.

L’asta sta già attirando numerosi appassionati e le offerte hanno raggiunto i 10.000 euro. Questa occasione non è solo un tributo a uno dei più grandi atleti di tutti i tempi ma anche una celebrazione di un oggetto che è diventato un pilastro della cultura pop e una style icon.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

Motori

OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

Sport

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Spettacolo

Max Pezzali: Nuove Date e Biglietti per “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE approda su nuove piattaforme nel 2026
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Sport

Historic Minardi Day 2025: emozioni, storia e passione all’Autodromo di Imola con ACI Storico

Società

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Spettacolo

Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Giochi

Capcom sorprende con “Resident Evil Requiem” e nuovi titoli per Nintendo Switch 2

Motori

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana per il terzo anno consecutivo
giorgia_live

Spettacolo

GOLPE è il nuovo singolo di GIORGIA, in uscita venerdì 19 settembre e da oggi in pre-save.

Motori

Polestar 5: debutta la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni

Motori

Skoda: Elroq si aggiorna per il 2026

Moda

40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Spettacolo

Disney+: la line-up autunnale 2025 in Italia tra nuove serie, film attesissimi e calcio in diretta
Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Moda

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

24Bottles presenta la nuova collezione A/I 2025: “Hey! Life’s better with a wave”

24Bottles, il marchio italiano di design noto per la sua lotta contro la plastica monouso, ha presentato la sua nuova collezione autunno/inverno 2025, dal...

4 giorni ago

Moda

Columbia presenta la nuova collezione outdoor per l’autunno 2025

Columbia torna protagonista nel mondo dell’outdoor con una collezione che celebra l’autunno 2025 e ridefinisce gli standard dell’escursionismo. Per il brand, l’avventura non è...

4 giorni ago

Moda

Thule: innovazione e stile per il ritorno alla routine quotidiana

Con l’arrivo di settembre, si ritorna alla routine quotidiana, e Thule offre soluzioni ideali per chi è sempre in movimento. La nuova linea di...

4 giorni ago

Moda

CUPRA Design House a IAA Mobility 2025: moda, lifestyle e innovazione oltre l’automotive

In occasione dell’IAA Mobility 2025, CUPRA ha presentato le ultime novità della CUPRA Design House, rafforzando la sua ambizione di andare oltre l’universo automobilistico....

4 giorni ago