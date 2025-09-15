40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Il 1° aprile 1985 segna l’inizio di una nuova era per le sneaker, quando Nike lanciò sul mercato le Air Jordan 1, una scarpa che ha intrapreso un viaggio straordinario nel mondo dello sport, della moda e della cultura popolare. Quarant’anni più tardi, le Air Jordan mantengono intatto il loro status iconico e la loro influenza globale.

In occasione di questo anniversario storico, Catawiki, il principale marketplace online per oggetti da collezione, presenta un’opportunità unica per gli appassionati. Questa settimana viene messo all’asta un paio esclusivo di Air Jordan 7 Retro ‘Hare’, autografate personalmente da Michael Jordan e numerate #23 su 23, in riferimento al famigerato numero di maglia che ha accompagnato Jordan nella sua carriera da basket. Questo paio unico è stimato tra i 24.000 e i 29.000 euro.

Rilasciate per la prima volta nel 1992, le Air Jordan 7 Retro ‘Hare’ incarnano un momento decisivo nella carriera di Michael Jordan e nella cultura di massa. Al tempo, Jordan era al culmine del suo successo NBA e appariva insieme a Bugs Bunny nelle celebri campagne che ispirarono il film “Space Jam”. Questo modello, firmato e autenticato da Upper Deck, è della misura originale indossata da Jordan, US 13 / EU 47.5.

Gustavo Radesca, esperto di memorabilia sportivi di Catawiki, ha sottolineato l’importanza storica di queste scarpe: “Questo modello ha abbattuto i confini tra performance, celebrità e intrattenimento, trasformando una scarpa da basket in un simbolo globale riconosciuto ovunque ancora oggi”.

La vendita di cimeli legati a Michael Jordan non è una novità per Catawiki, che ha visto venduti a prezzi notevoli altri oggetti iconici come una maglia da basket di Michael Jordan per 21.500 euro, un poster dei Chicago Bulls firmato a mano per 9.000 euro, e un pallone da basket firmato e certificato per 7.500 euro.

L’asta sta già attirando numerosi appassionati e le offerte hanno raggiunto i 10.000 euro. Questa occasione non è solo un tributo a uno dei più grandi atleti di tutti i tempi ma anche una celebrazione di un oggetto che è diventato un pilastro della cultura pop e una style icon.