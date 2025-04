A Pasquetta in prima TV su Sky Cinema e NOW “CATTIVISSIMO ME 4”

Preparatevi a trascorrere una Pasquetta all’insegna delle risate e dell’azione con l’attesissimo ritorno di Gru e degli esilaranti Minions! Sky Cinema offre ai suoi abbonati un regalo speciale per il lunedì di Pasqua, 21 aprile alle 21:15, con la prima TV esclusiva di CATTIVISSIMO ME 4 su Sky Cinema Uno. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e comodamente on demand, perfino in 4K per una qualità visiva straordinaria.

Dopo il travolgente successo al botteghino di “Minions: Come Gru Diventa Cattivissimo”, questo nuovo capitolo della celebre saga di Cattivissimo Me promette di conquistare ancora una volta il pubblico di tutte le età. Ritroveremo il nostro ex supercattivo preferito, Gru, con la calda voce italiana di Max Giusti, la sua adorabile moglie Lucy, doppiata da Carolina Benvenga, e le loro tre figlie: la saggia Margo, la vivace Edith e la tenera Agnes.

Ma le novità non finiscono qui! La famiglia si allarga con l’arrivo di un nuovo, piccolo membro: Gru Jr., un neonato con un’unica missione, rendere la vita del suo papà un’esilarante sequenza di dispetti. Insieme, tra mille imprevisti e l’immancabile caos creato dai fedeli Minions, saranno protagonisti di una nuova, emozionante avventura.

CATTIVISSIMO ME 4, diretto con maestria da Chris Renaud e prodotto dai visionari Chris Meledandri e Brett Hoffman, è un concentrato di momenti adrenalinici e della tipica ironia che ha reso celebre il franchise Illumination. La co-regia è affidata a Patrick Delage, mentre la sceneggiatura è frutto del talento di Mike White e Ken Daurio.

Non perdete l’appuntamento con CATTIVISSIMO ME 4, l’imperdibile evento cinematografico per una Pasquetta in famiglia all’insegna del divertimento, in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Preparate i pop-corn e godetevi lo spettacolo!