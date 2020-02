A San Valentino Rog si colora di rosa

San Valentino si avvicina e il dilemma perpetuo di ogni innamorato è sempre quello di cosa regalare di originale alla propria compagna per stupirla con effetti speciali. Un mazzo di rose? Scontato anche se fa sempre la sua bella scena. Una cena in un locale esclusivo? Sicuramente apprezzabile, ma il costo potrebbe risultare davvero eccessivo.

ASUS corre in aiuto di tutti gli innamorati proponendo regali tecnologici speciali e in grado di accontentare tutti. I prodotti della linea “pink” di ASUS, difatti, sono in promozione fino al 14 febbraio, giorno di San Valentino, su Amazon a prezzi speciali e imperdibili.

ROG PNK LTD

Tutti i veri Pinkaholics ameranno questa versione delle periferiche ROG.

Edizione limitata, ma dal fascino illimitato: le periferiche ROG PNK LTD permettono di esprimere con audacia il proprio stile. Questa nuova serie offre la migliore esperienza gaming con le bellissime cuffie ROG Strix Fusion 300, l’amatissimo mouse ROG Gladius II Origin, la tastiera meccanica Cherry MX ROG Strix Flare e il tappetino ROG Sheath. Tutti ora in una frizzante ed esclusiva tonalità rosa.

ROG Strix Fusion 300 PINK

Un perfetto equilibrio tra estetica e performance. Con le cuffie ROG Strix Fusion 300 PNK LTD si mette in mostra il proprio stile senza compromettere le prestazioni. Queste cuffie dispongono infatti di un’esclusiva camera a tenuta stagna e di driver ASUS da 50 mm, offrendo un audio gaming perfetto e con bassi profondi. ROG Strix Fusion 300 PNK LTD sono leggere e confortevoli e sono compatibili con PC, Mac e console.

ROG Strix Flare PINK (Switch RED)

ROG Strix Flare PNK LTD è una tastiera meccanica che ha tutto ciò che si possa desiderare: possiede switch Cherry MX Red, tasti multimediali e un badge personalizzabile illuminato con Aura Sync RGB.

ROG Gladius II ORIGIN PINK

Il mouse ROG Gladius II Origin PNK LTD sfrutta il sensore ottico PixArt PMW3360 (12000 DPI) per garantire una risposta rapida e precisa. Il design ergonomico garantisce massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

ROG Sheath PNK LTD

Il mousepad ROG Sheath PNK LTD presenta una superficie extra-large che garantisce precisione e controllo impareggiabili. ROG Sheath PNK LTD è progettato per il massimo comfort e presenta una base in gomma antiscivolo e bordi cuciti per garantire una migliore resistenza nel tempo.

