Abarth sfila a Parigi. Le immagini della nuova collezione Autunno-Inverno 2020 di Junya Watanabe

La nuova collezione autunno-inverno 2020 di JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN ha sorpreso il pubblico parigino grazie all’interpretazione dei concetti di upgrade, performance e personalizzazione, tipici del marchio Abarth, applicata al mondo della moda

Venerdì a Parigi, al Palais de Tokyo, il fashion designer giapponese Junya Watanabe della casa JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN ha portato sulle passerelle della capitale della moda la nuova collezione autunno-inverno 2020: capi di moda maschile ricchi di fascino e personalità sui quali spiccavano due diverse patch Abarth.

La scelta della casa di moda di aggiungere sui capi il marchio Abarth è un richiamo estroso e creativo al concetto di “trasformazione” tipicamente Abarth. Ogni capo acquisisce personalità e stile, in coerenza con il principio delle elaborazioni che hanno costruito la storia del marchio. Se tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta le famose “cassette di trasformazione Abarth” sono diventate l’oggetto del desiderio del grande pubblico per la loro capacità di rendere performanti le vetture di tutti i giorni, oggi è possibile esprime la propria passione per l’elaborazione e la performance anche sugli abiti. Un vero e proprio “upgrade” che rende unico un prodotto d’eccellenza: la stessa filosofia che ha sempre animato Carlo Abarth.

Le esclusive applicazioni, in stoffa, riportano il caratteristico lettering Abarth, in bianco su fondo nero, sottolineato da un tricolore, oppure il logo dello Scorpione nella sua versione più classica, e saranno applicabili a tutti i capi della nuova collezione JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS MAN.

