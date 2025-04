Acerbis Ramsey 2025: l’evoluzione della specie

La giacca traforata più amata di Acerbis, la Ramsey, si presenta in una veste completamente rinnovata per affrontare al meglio la stagione motociclistica 2025. Pur mantenendo la sua anima versatile, capace di adattarsi a diversi contesti, dal motociclismo sportivo al turismo fino agli spostamenti urbani, il design ora sfoggia un look più dinamico e accattivante.

Ma il rinnovamento della Acerbis Ramsey non si limita all’estetica. Infatti, la riprogettazione del modello ha permesso di incrementare del 20% la superficie in rete, un miglioramento significativo che promette una ventilazione ancora più efficace durante le calde giornate estive. Questo aggiornamento è cruciale per garantire il comfort del motociclista anche nelle condizioni climatiche più impegnative.

L’attenzione al dettaglio è evidente anche nelle finiture, con nuovi dettagli stampati e cuciture rivisitate. La qualità dei materiali rimane un punto fermo per Acerbis, con l’impiego di poliestere 450D e mesh anti-abrasione e anti strappo per la struttura principale. Il comfort è assicurato dal morbido rivestimento in microfibra del colletto. La vestibilità è personalizzabile grazie alle regolazioni su maniche, polsi e vita. Per una maggiore sicurezza, la giacca è dotata di applicazioni riflettenti strategicamente posizionate su torace, braccia e schiena, aumentando la visibilità del motociclista in condizioni di scarsa illuminazione.

L’interno della giacca presenta una fodera in rete e mantiene la pratica predisposizione per l’aggancio della membrana interna impermeabile e traspirante (venduta separatamente). Questa caratteristica trasforma la Acerbis Ramsey in una versatile giacca 3-stagioni, pronta ad affrontare diverse condizioni meteorologiche.

La sicurezza è una priorità per Acerbis, e la nuova Ramsey ne è la prova. La giacca ha ottenuto la certificazione EN 17092 in classe AA, un attestato del suo elevato livello di protezione. Di serie, la giacca è equipaggiata con protezioni omologate su spalle e gomiti, e offre la predisposizione per l’inserimento di un back protector. Proprio in questo ambito si registra un’importante novità: oltre ad essere compatibile con il protettore SF 851FB Lev2, la Ramsey è ora certificata anche per ospitare la protezione D3O® Viper Air FB Lev2 protector. Entrambi i protettori sono disponibili nel catalogo Acerbis.

La nuova Acerbis Ramsey è disponibile sia in versione da uomo che da donna, pensata per vestire al meglio ogni motociclista. La versione maschile offre una scelta di 6 varianti colore: nero/giallo, nero, nero/rosso, grigio chiaro, grigio/giallo e verde/giallo. La versione femminile è disponibile in 4 colorazioni: nero/rosa, nero, grigio chiaro e grigio/giallo.