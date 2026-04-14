Achille Lauro annuncia l'edizione speciale Comuni Immortali e il primo tour negli stadi

Achille Lauro torna protagonista con l'annuncio ufficiale di Comuni Immortali, edizione speciale del suo ultimo lavoro discografico in uscita venerdì 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in pre-order. Dopo un anno di successi record, tra hit come Incoscienti Giovani, Amor, Perdutamente e Amore Disperato, il progetto segna un nuovo passo nella carriera dell'artista.



Comuni Immortali raccoglie l'eredità del precedente Comuni Mortali, superandone i confini privati e portando il racconto dal personale al collettivo. L'album si arricchisce con tre inediti, tra cui "Senza una stupida storia" e il nuovo singolo "In viaggio verso il Paradiso", che contribuiscono ad espandere la narrazione e la profondità sonora di Achille Lauro.



La traccia focus, Comuni Immortali, è dedicata all'amore impossibile, un sentimento assoluto e irrisolto con un respiro epico che evoca i poemi omerici: qui, un comune mortale sfida gli dei pur di riconquistarlo.



Il singolo La città degli angeli, scritto fra Los Angeles e l'Italia, si offre come riflessione corale su una generazione inquieta in cerca di felicità nei frammenti, mentre La via dei guai diventa il racconto universale di chi vive le contraddizioni della vita, ama, si perde e poi ricomincia.



Più che una semplice riedizione, Comuni Immortali è un'estensione delle storie e delle emozioni già raccontate, che si trasmettono attraverso le persone, la musica e il tempo. "Quest'anno, nonostante i tantissimi impegni, sono riuscito a scrivere molto, a vivere a lungo all'estero, tra Los Angeles e New York, e a comporre tante canzoni, alcune delle quali sento in modo particolare. Per celebrare questo anno stupendo abbiamo pensato a una nuova edizione speciale del disco che ha segnato un nuovo percorso della mia carriera. Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L'energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre. Comuni Immortali è dedicato a tutte le persone che hanno reso possibile questo anno: alle nostre storie e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo."



L'opera visiva dell'album è affidata di nuovo a Luigi & Iango, che firmano un'immagine sospesa tra moda, identità e racconto artistico, restituendo un'estetica potente a questo nuovo capitolo.



Sul fronte live, Achille Lauro si prepara a un ulteriore salto di qualità con uno show negli stadi: dopo un tour nei palazzetti tutto sold out, il racconto trova nuova dimensione durante le tre date di giugno 2026 - 7 giugno al Romeo Neri di Rimini, 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e 15 giugno a San Siro di Milano, entrambe già sold out. A queste seguirà "Per sempre noi", il primo vero tour negli stadi tra giugno e luglio 2027, con appuntamenti che toccheranno Udine, Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova, Roma e Messina.



I biglietti per la data riminese del 7 giugno 2026 e il percorso negli stadi del 2027 sono già disponibili nei canali ufficiali. La tracklist di Comuni Immortali include 17 tracce tra cui Comuni Immortali, In viaggio verso il paradiso, La città degli angeli, La Via dei guai, Perdutamente, Amor, Dannata San Francisco, Cristina, Senza una stupida storia, Fiori di Papavero, Amore Disperato, Incoscienti Giovani, Walk Of Fame, Dirty Love, Nati Da Una Costola, Happy Birthday Mr. Kennedy e Barabba III.



Con Comuni Immortali e l'annuncio del suo primo stadio-tour, Achille Lauro accompagna il pubblico verso una nuova fase della sua carriera, pronta ancora una volta a sorprendere.