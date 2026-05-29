Quattro Matrimoni torna con nuove sfide tra spose e passioni su Sky

Le sfide più agguerrite del piccolo schermo tornano a far brillare il giorno del sì con i nuovi episodi di Quattro Matrimoni, in onda da domenica 31 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW. Ad accompagnare i telespettatori, ancora una volta, sarà Costantino della Gherardesca, pronto a commentare le competizioni tra spose nel momento più importante delle loro vite.

Il programma, ormai considerato un cult tra gli appassionati di reality a tema nozze, mantiene il suo meccanismo spietato: quattro spose sono invitate reciprocamente ai loro matrimoni e devono giudicarsi a vicenda su abito, cibo, location ed evento generale, assegnando un punteggio da 0 a 10 per ogni categoria. Al termine di ciascuna giornata si formerà una classifica provvisoria, che potrà essere rivoluzionata dal bonus di Costantino della Gherardesca, assegnato solo a una delle concorrenti con dieci punti extra strategici. Alla fine, la limousine che porta il marito della vincitrice decreterà chi potrà partire per una luna di miele da sogno.

Il primo episodio stagionale è dedicato alle passioni delle concorrenti, con quattro spose decise a lasciare il segno. Si sfideranno Katiuscia, 32 anni di Cosenza, grande amante dei viaggi di coppia; Eleonora, 32 anni di Pesaro, che porterà un tocco d'Irlanda nelle sue nozze; Helen, 31enne di origini colombiane, che animerà la cerimonia con atmosfere sudamericane e travolgenti balli latini; e Samantha, 29enne padovana, il cui matrimonio sarà un raffinato black elegant party. Ognuna di loro ha scelto con cura dettagli, abito e tematica per riflettere tutte le proprie passioni, accomunate dall'obiettivo di rendere unico e perfetto il giorno più speciale della loro vita e, naturalmente, vincere la competizione.

L'attenzione ai dettagli sarà cruciale: tra abiti da sogno, location scenografiche e atmosfere curate, le quattro spose cercheranno di stupire avversarie e pubblico. Ma riusciranno a riconoscere il valore dei matrimoni altrui o il desiderio di vittoria prevarrà sulle emozioni? Gli ingredienti promettono scintille: nel primo episodio "Passioni", i matrimoni saranno il palcoscenico perfetto per mettere in mostra personalità, gusti e ambizioni delle protagoniste.

La produzione vede coinvolti Sky Brand Solutions con Banijay Italia e diversi partner, tra cui UNOAERRE, Vorwek e Gattinoni Travel. I nuovi episodi saranno disponibili ogni domenica alle 21.15, oltre che on demand e su Sky Go.