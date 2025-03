adidas inaugura l’era Lightblaze con il primo modello della sua nuova linea di sneaker

Nata dallo sport e pensata per lo stile, la nuova sneaker incarna il DNA di adidas Sportswear, ponendo il comfort al primo posto. Il modello Lightblaze offre una calzatura versatile per chi desidera muoversi nel mondo con stile e comodità ai piedi.

A rappresentare il nuovo modello sono la cantante Tate McRae, recentemente entrata nella famiglia adidas, e Bradley Barcola, attaccante del Paris Saint-Germain. La campagna mostra il loro stile distintivo, ridefinendo i confini tra performance atletica e moda contemporanea.

Pensata per chi ha una vita dinamica, Lightblaze si inserisce nel trend che unisce comfort e stile. Il design è caratterizzato da dettagli monocromatici e da un mix di materiali sovrapposti e alternati, come pelle scamosciata, pelle e mesh, per un effetto visivo accattivante e una struttura raffinata. Il logo con le tre strisce, posizionato sul lato esterno, aggiunge un tocco distintivo e audace, perfetto per chi cerca una sneaker versatile, ideale sia per un look minimalista che per un outfit casual e senza complicazioni.

Il modello si ispira al mondo del running, adattandosi ai ritmi frenetici della vita quotidiana. La tecnologia Lightstrike, derivata dalla famiglia di scarpe da corsa record di adidas Adizero, garantisce un’ammortizzazione leggera e reattiva a 360°, offrendo massima comodità e rapidità nei movimenti. La suola in gomma a tutta lunghezza assicura grip e resistenza, permettendo di affrontare qualsiasi percorso con sicurezza.

Tate McRae, parlando della sua seconda campagna con adidas, afferma: “Quando scelgo il mio look quotidiano, le scarpe sono fondamentali. Dai tour alle cene con gli amici, ho bisogno di una sneaker che mi accompagni dalla mattina alla sera garantendomi il massimo comfort. Ecco perché adoro il nuovo modello Lightblaze di adidas Sportswear: stiloso, comodo e perfetto per ogni outfit.”

Aimee Arana, Global Senior Vice President adidas Sportswear and Training, sottolinea: “adidas Sportswear traduce l’innovazione sportiva in prodotti lifestyle moderni, e Lightblaze ne è la prova. Sappiamo che i nostri consumatori hanno uno stile di vita frenetico e desiderano leggerezza e comfort, quindi abbiamo portato la tecnologia delle nostre scarpe da corsa Adizero nel mondo lifestyle, garantendo ammortizzazione e reattività per tutto il giorno.”

Con nuovi colori e silhouette in arrivo nel 2025, la linea Lightblaze promette di diventare un must-have per chi cerca la perfetta fusione tra stile e funzionalità.

Il primo modello Lightblaze è già disponibile nei negozi, sul sito ufficiale adidas e tramite l’app adidas.