Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Published

Adriana, tra le voci più fresche ed esplosive della nuova scena musicale italiana, firma insieme a Diggy Dex l’inno ufficiale che accompagnerà la delegazione olandese verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il brano, intitolato “Omhoog 2026 (Come Va)”, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme e si presenta come un ponte musicale tra Italia e Paesi Bassi, unendo pop, urban e una forte sensibilità melodica.

“Omhoog 2026 (Come Va)” è stato scelto come anthem nazionale dai Paesi Bassi, diventando la colonna sonora del percorso olimpico di atleti e tifosi verso Milano Cortina. Il progetto nasce dall’incontro tra la voce di Adriana, cantautrice veronese capace di mescolare energia e profondità, e Diggy Dex, tra i nomi più riconosciuti della scena olandese. L’obiettivo comune è celebrare lo spirito olimpico di unione, incontro e condivisione, esprimendo attraverso la musica un messaggio di apertura culturale.

L’artista italiana conferma con questa collaborazione la sua naturale inclinazione internazionale e la capacità di adattarsi con autenticità a contesti diversi. “Cantare un anthem olimpico è una cosa che non capita tutti i giorni. È stato un percorso fantastico che mi ha portato in Olanda a lavorare con artisti incredibili. Di bello mi porterò l’amicizia e la stima reciproca”, racconta Adriana con entusiasmo, sottolineando il valore umano dell’esperienza oltre a quello artistico.

Adriana è una cantautrice, coreografa e danzatrice originaria dell’area di Verona. Dopo un percorso inizialmente dedicato alla danza, nel 2020 ha scelto di concentrare la propria carriera sulla musica, pubblicando brani che hanno suscitato grande attenzione nella scena hip-hop grazie anche alle collaborazioni con DJ Shocca e Inoki. La sua inconfondibile energia dal vivo ha reso i suoi concerti sempre più richiesti, fino a portarla in tour europeo con un solo EP all’attivo, “Limbo” (2024).

Nel 2025 l’artista avvia la collaborazione con INRI Records/Metatron e con Dade, ampliando ulteriormente i propri orizzonti musicali. In primavera debutta con il singolo “Stile”, seguito da “Go To” e da “Ninna nanna” feat. Inoki, brani che confermano il suo ruolo di punta nella nuova generazione di voci italiane capaci di coniugare originalità, ritmo e contenuto.

Con “Omhoog 2026 (Come Va)” Adriana dà una nuova dimostrazione di versatilità e sensibilità, portando il proprio talento su un palcoscenico internazionale che la vede protagonista accanto a un artista di grande rilievo come Diggy Dex. Il brano rappresenta non solo una collaborazione tra due mondi musicali, ma anche un inno che celebra valori universali come il dialogo e la condivisione, espressioni autentiche dello spirito olimpico.

Il viaggio verso Milano Cortina 2026 ha così la sua colonna sonora ufficiale, e dietro ogni nota c’è la voce e l’intensità di un’artista italiana che continua a sorprendere e a costruire ponti tra culture, lingue e generazioni attraverso la musica.

