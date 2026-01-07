Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Connect with us

Alle porte di Treviso, nel cuore del Veneto, esiste un luogo dove gli oggetti di ogni tipo trovano una seconda vita e dove ogni trattativa può trasformarsi in un piccolo colpo di fortuna. È il Mercato delle Occasioni di Susegana, protagonista del nuovo programma televisivo “Affari d’Occasione”, in onda in prima TV assoluta su DMAX (canale 52) a partire da mercoledì 7 gennaio alle 21:25.

“Affari d’Occasione” è una produzione Giuma Discovery realizzata con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros. Discovery, composta da nove episodi da sessanta minuti ciascuno. Il format racconta con ritmo e ironia la quotidianità di Thomas e della sua squadra – Ilaria, Sara, Maila e Marco – alle prese con montagne di oggetti, contrattazioni accese e clienti di ogni tipo.

Nel grande store di Susegana, ogni articolo ha una storia da raccontare: dai mobili ai giochi da collezione, dagli accessori firmati agli elettrodomestici, dai libri ai complementi d’arredo. Ogni pezzo può trasformarsi in un affare, ma solo se si ha l’occhio e l’intuito per riconoscerne il valore. Thomas, con esperienza e pragmatismo, valuta gli oggetti, li mette in conto vendita e trattiene una percentuale solo se l’articolo trova un acquirente.

Tra chi sopravvaluta la merce e chi cerca l’affare della vita, il negozio diventa il teatro di trattative serrate, proposte, controproposte e rilanci. È qui che si gioca l’arte della contrattazione, dove il prezzo giusto è frutto di un equilibrio sottile tra convinzione, competenza e un pizzico di fortuna.

Il programma offre uno sguardo genuino e divertente su un microcosmo fatto di relazioni umane e intuizione commerciale, dove ogni oggetto è una potenziale scoperta e ogni incontro una storia da raccontare. “Il Mercato delle Occasioni è il paradiso dell’usato dove oggetti di ogni tipo trovano nuova vita,” spiega la presentazione del format, addentrandosi in un universo in cui tutto può cambiare di mano in un batter d’occhio.

Con “Affari d’Occasione”, DMAX conferma ancora una volta il suo intento di portare sullo schermo mondi autentici, radicati nel territorio e animati da persone reali. Il progetto unisce intrattenimento e realtà quotidiana, raccontando come la passione per l’usato e la competenza nel valutare gli oggetti possano diventare il cuore pulsante di un’attività familiare divenuta, nel tempo, un punto di riferimento per la comunità locale.

 

