AIELLO: da oggi in tutti gli store digitali l’inedito “GIGANTI”

Prosegue il percorso artistico di Aiello, che annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “GIGANTI”, disponibile da venerdì 10 aprile in tutti gli store digitali. Il brano segna un ulteriore passo verso la pubblicazione del nuovo album dell’artista, atteso per la primavera 2026, e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita personale e musicale del cantautore cosentino.

L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso sui social, girato per le strade di Parigi, dove Aiello presenta il nuovo lavoro definendolo “la dichiarazione d’amore che un giorno mi piacerebbe dedicare a qualcuno, e in tutta onestà che mi piacerebbe anche ricevere da qualcuno”. L’artista descrive “GIGANTI” come un atto di coraggio e consapevolezza, aggiungendo: “È un manifesto d’amore particolarmente inedito rispetto ai tempi che viviamo. È la maturità, un atto di coraggio, che sorprende, che rompe gli schemi, che capovolge i punti di vista. È la consapevolezza che l’unico modo per costruire è restare, non scappare più, fare pace con i propri mostri. La canzone si chiude con una domanda e una risposta che sono, secondo me, il perno dell’esistenza: hai fatto pace con i tuoi? Io ho fatto pace con i miei.”

“GIGANTI” nasce come riflessione sul tempo presente, costantemente dominato dalla performance e dalla competizione. Aiello, attraverso questo brano, vuole ricordare a sé stesso e agli ascoltatori che esiste una via di pace e di autenticità anche in un mondo che chiede sempre di più. Il testo, scritto dallo stesso artista, rappresenta una dichiarazione di maturità e di equilibrio raggiunto dopo anni di esperienze, cadute e rinascite.

Dal punto di vista musicale, “GIGANTI” unisce sonorità R&B lo-fi e pop senza tempo, creando un mix che rispecchia le radici sonore di Aiello e le sue influenze contemporanee. L’artista ha sottolineato come il brano contenga parole profondamente significative per lui: “Giganti ha tra le parole più belle che io abbia mai scritto fino ad ora, sono molto fiero di questa canzone e felice di poterla finalmente farla ascoltare a tutti.”

Con “GIGANTI”, Aiello conferma la propria evoluzione artistica, già anticipata dai singoli “Come ti pare” e “Sentimentale” (in collaborazione con Levante), che hanno aperto il nuovo capitolo della sua carriera. Dopo il successo dell’album “Romantico” del 2023 e delle numerose esperienze live, il cantautore si prepara a tornare sul palco con il TOUR CLUB 2026, in partenza a novembre.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, porterà Aiello nei principali club italiani, con una serie di date che includono Padova, Venaria Reale, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. Sul palco l’artista proporrà le nuove tracce insieme ai brani che hanno segnato la sua carriera, offrendo al pubblico uno spettacolo intimo e intenso.

Aiello, il cui vero nome è Antonio Aiello, ha iniziato giovanissimo a scrivere canzoni, mescolando sin dagli esordi soul e R&B. Nel 2017 ha pubblicato l’EP “Hi-Hello”, seguito dal fortunato singolo “Arsenico”, certificato Disco di Platino, e da “La mia ultima storia”, Disco d’Oro. Il suo primo album “Ex Voto” (2019) è rimasto per mesi nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Il successo è proseguito con la candidatura ai David di Donatello 2020 per “Festa”, brano incluso nella colonna sonora del film “Bangla”, e con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 con “Ora”.

Negli anni successivi Aiello ha continuato a sperimentare, collaborando con artisti come Tedua, Madame e Chris Nolan, e pubblicando lavori che uniscono intensità emotiva e modernità sonora. Con i singoli del 2024, “Talete” e “Tutto sbagliato”, e quelli del 2025, “Come ti pare” e “Sentimentale”, il cantautore ha tracciato la rotta verso una nuova fase artistica, più matura e consapevole.

“GIGANTI” rappresenta dunque non solo un’anteprima del prossimo album, ma anche una sincera fotografia dell’uomo e dell’artista che Aiello è oggi: autentico, lucido e capace di trasformare la propria introspezione in musica universale. Nei versi e nelle melodie di questo brano si ritrova la sensibilità che ha sempre distinto la sua scrittura, quella capacità di tradurre in parole e suoni emozioni complesse, rendendole condivisibili e vicine a chi ascolta.

Con questa nuova uscita e in attesa del tour autunnale, Aiello conferma il suo ruolo di protagonista nella scena cantautorale italiana contemporanea, un artista in costante evoluzione che non teme di mostrarsi vulnerabile e vero. “GIGANTI” è la prova tangibile di questo percorso: una canzone che racconta la maturità come atto d’amore verso sé stessi e verso gli altri, e un invito a restare fedeli ai propri sentimenti anche quando tutto intorno chiede di cambiare.