AIELLO: in radio, digitale e su Youtube il nuovo singolo “Come ti pare”

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica “Come ti pare”, il nuovo inedito del cantautore Aiello. Questo brano segna un’evoluzione nel percorso musicale dell’artista, frutto di mesi di intensa attività tra scrittura, produzione e incontri, svelando una nuova sfaccettatura della sua poetica.

Aiello si conferma un artista in continua ricerca, contraddistinto da una voce e un timbro inconfondibili e da una profonda attenzione ai testi. Fin dai suoi esordi, questa sensibilità lo ha accostato ai cantautori più amati, capaci di trasformare le emozioni in parole che risuonano nell’anima. La sua musica ha la rara capacità di dare voce a ciò che il cuore e la mente faticano a esprimere razionalmente, lasciando un segno profondo in chi l’ascolta.

“Come ti pare” incarna perfettamente questa essenza. Il brano si presenta con un mood leggero e avvolgente, trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera suggestiva, evocando il mare delle Isole Eolie. Il ritmo sincopato che pulsa nel cuore della canzone accompagna i pensieri rivolti a una persona lontana. I giorni che scorrono non bastano a cancellare i ricordi, il profumo ancora vivo sul cuscino, le abitudini condivise. Restano le domande sospese, come onde in un mare di interrogativi senza risposta. “Come ti pare” è un brano che invita all’introspezione, cullando l’ascoltatore tra la dolcezza del ricordo e la malinconia dell’assenza. Con questo nuovo singolo, Aiello compie un ulteriore passo nella sua esplorazione musicale, confermando la sua capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano.