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Al via giovedì 2 aprile il tour di “K-POP IS COMING”

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Prenderà il via giovedì 2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour di “K-POP IS COMING”, lo spettacolo che porta per la prima volta sui palchi italiani l’intensità e l’entusiasmo di uno dei fenomeni culturali più rilevanti del nostro tempo. Un viaggio immersivo e multisensoriale che celebra la potenza del K-pop, oggi divenuto un linguaggio artistico universale capace di unire generazioni e culture diverse.

“K-POP IS COMING” promette di essere un’esperienza totalizzante in cui musica dal vivo, narrazione e visual scenografici si fondono per dare vita a un grande show che combina ritmo, colori e dinamismo. Tra luci laser, LED wall e visual immersivi, il palco si trasformerà in uno spazio futuristico e sorprendente dove suono, luce e movimento danno vita a un’unica, travolgente sinfonia visiva.

Il repertorio dello spettacolo raccoglie alcuni dei brani più rappresentativi del panorama K-pop, reinterpretati in chiave live con arrangiamenti originali e una band dal grande impatto sonoro. Sul palco si alterneranno cantanti dal vivo, un trio vocale femminile e un corpo di ballo composto da dieci performer. L’obiettivo è restituire al pubblico tutta l’energia dei grandi live internazionali, con coreografie di precisione e un ritmo che non conosce pause.

A spiegare la portata del fenomeno è il regista dello spettacolo, Giuseppe Stancampiano, che sottolinea: «Ritengo che il fenomeno della musica K-pop sia entrato in maniera irruente nel panorama nazionale, conquistando rapidamente un pubblico sempre più ampio. A mio avviso ha coinvolto in primis i bambini, diventando per loro un punto di riferimento musicale, estetico e culturale».

Il tour, prodotto da Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM, toccherà alcune tra le più importanti città italiane. Dopo le prime date fiorentine, lo spettacolo approderà a Napoli, Roma, Bassano del Grappa, Rende, Pescara, Fossalta di Portogruaro, Parma, Capannori, Bard, Cernobbio, Este, Palermo, Catania, San Pancrazio Salentino, Cagliari, Alghero, Follonica, Castiglioncello, Marina di Pietrasanta, Santa Maria del Cedro, Empoli e Bolzano.

Tra i momenti più attesi ci sono le esibizioni nelle location simbolo della musica italiana, come l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro Regio di Parma e il Palapartenope di Napoli, alcune delle quali hanno già registrato il tutto esaurito.

“K-POP IS COMING” si annuncia come un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di cultura pop asiatica. Un’occasione per immergersi nella vitalità e nella freschezza di un genere che non è solo musica, ma un vero e proprio fenomeno globale capace di superare confini geografici e linguistici.

Con la sua fusione di suoni, immagini e movimenti, il tour rappresenta un inno alla creatività contemporanea e alla forza trascinante del K-pop, che continua a ispirare nuove generazioni di artisti e spettatori in tutto il mondo.

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