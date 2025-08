Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Il PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato si prepara a celebrare un’edizione straordinaria. Dal 28 agosto a inizio ottobre 2025, la rassegna piemontese ideata e diretta da Enrico Deregibus raggiunge il traguardo delle venti edizioni e lo fa con il record di 22 eventi distribuiti tra i borghi e le colline del Monferrato, patrimonio UNESCO.

Il calendario completo sarà annunciato prossimamente, ma sono già tante le anticipazioni succose che delineano un’edizione ricca di grandi ospiti, musica d’autore, letteratura, giornalismo, spettacolo e riflessioni sulla società. Il Comune di San Salvatore Monferrato, capofila dell’iniziativa, sarà il primo protagonista con l’apertura ufficiale mercoledì 28 agosto alle 21: sul palco del Parco della Torre salirà Antonella Ruggiero, una delle voci più amate del panorama italiano, per un concerto che darà il via alla manifestazione.

La sera successiva, giovedì 29 agosto, sempre a San Salvatore e sempre alle 21, spazio al cibo e alla cultura con Alberto Grandi, noto per la sua tesi provocatoria secondo cui “La cucina italiana? Non esiste”, in un incontro curato da Riccardo Massola con l’accompagnamento musicale dei Nicola Project.

Domenica 31 agosto il festival si sposta a Balzola, dove alle 18 nei giardini pubblici di via Roma si esibirà Peppe Voltarelli, cantautore e narratore di storie dal forte impatto sociale. Lunedì 2 settembre, ritorno a San Salvatore con un dialogo tra Enrico Deregibus e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che parlerà del suo nuovo libro “Hai mangiato?” (Slow Food Editore), mescolando imprenditoria, etica e cultura del cibo.

Il 4 settembre sarà ancora la volta di Balzola, che ospiterà alle 21 in Piazza Papa Giovanni XXIII Niccolò Fabi, uno dei cantautori più raffinati della scena italiana, in un incontro che si annuncia emozionante. Il 5 settembre, a San Salvatore, Luca Ribuoli, regista di serie di successo come “La mafia uccide solo d’estate” e “Don Matteo”, parlerà di colonne sonore e fiction accompagnato dalle sonorità de La Bottega del Suono.

Sabato 6 settembre il festival si sposta a Rive (VC), dove alle 21 in Piazza Vittorio Veneto si esibirà in un incontro/concerto Grazia Di Michele, voce femminile simbolo della canzone d’autore italiana. Martedì 9 settembre sarà invece la volta di Lu Monferrato, nel comune di Lu e Cuccaro, che ospiterà Eleonora Bordonaro in concerto sul sagrato della Chiesa di San Nazario.

Un momento clou sarà sicuramente la finale del Pem Music Contest, in programma il 12 settembre alle 21 al Country Sport Village di Mirabello Monferrato. Sul palco si sfideranno Alo Eazy, Liv, Manifesti e Tramontana, con la partecipazione speciale di Mabi, vincitrice dell’edizione 2024. L’obiettivo è valorizzare cantautori e band emergenti del territorio, offrendo loro una vetrina importante all’interno di un festival sempre più seguito.

Domenica 14 settembre debutta nel circuito del festival il Comune di Fubine Monferrato, che ospiterà alle 18 un incontro/spettacolo con Stefano Nosei, artista che sa unire comicità e musica in un connubio perfetto. Si torna poi a Mirabello il 16 settembre con il concerto de L’Orage, formazione che miscela folk, rock e tradizione in modo originale.

Molti altri eventi sono previsti tra metà settembre e inizio ottobre, coinvolgendo anche i Comuni di Cuccaro, Cella Monte (con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni), Pontestura, Valenza e Alessandria. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito, un’occasione preziosa per vivere la cultura senza barriere.

Il PeM! Festival è molto più di una rassegna musicale: è un viaggio tra parole e musica, un format originale di live journalism che intreccia interviste dal vivo con performance artistiche, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e autentico su musicisti, attori, intellettuali e comici. Tutto questo immerso in uno dei paesaggi più suggestivi del Nord Italia, tra le colline, le risaie e il fiume Po, a solo un’ora da Torino, Milano e Genova.