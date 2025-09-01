Al via SHORT ATTACKS: Cinecittà lancia il progetto per talenti del cortometraggio

Il mondo del cortometraggio sta per vivere una nuova primavera grazie a SHORT ATTACKS!, un’innovativa iniziativa promossa da Cinecittà e Rai Cinema. Questo progetto rappresenta una grande opportunità per gli autori under 35, permettendo loro di mettersi alla prova con la realizzazione di cortometraggi finanziati interamente da Cinecittà.

L’iniziativa, aperta alle case di produzione italiane, invita giovani talenti a proporre lavori della durata compresa tra 5 e 15 minuti, affrontando una varietà di temi attuali e stimolanti. Fra i temi proposti troviamo anziani e tecnologia, bodyshaming, l’amore ai tempi dei social network, e amicizia che salva, tra gli altri. Questi temi serviranno da sfondo per esplorare nuove idee e stili di racconto, utilizzando, tra l’altro, immagini dell’Archivio storico Luce.

Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà, ha sottolineato l’importanza di offrire possibilità ai giovani creativi, evidenziando il ruolo di Cinecittà come fabbrica di futuro. Ha infatti dichiarato: “Nella mia esperienza di produttrice, e oggi più che mai come rappresentante del cinema pubblico, credo con convinzione nella necessità di dare possibilità ai giovani creativi. Cinecittà è un luogo che da sempre fabbrica futuro. Il cinema ha costantemente bisogno di energie e idee nuove, e Cinecittà che è il luogo simbolo e il più concreto spazio del cinema italiano, offre ai giovani talenti la possibilità di portarci i loro sogni, concretamente.”

L’iniziativa è sostenuta anche dal Ministero della Cultura, con il Sottosegretario Lucia Borgonzoni che sottolinea il ruolo culturale di programmi come SHORT ATTACKS! “Fare cultura è anche guardare al domani e assicurare ai talenti che verranno le migliori condizioni per poter scrivere sempre nuovi capitoli all’insegna della creatività.”

Il contributo di Rai Cinema è anch’esso fondamentale, come affermato dall’amministratore delegato Paolo Del Brocco, il quale ha ricordato l’importanza dello scouting di nuovi talenti: “Il lavoro di scouting di nuovi esordienti è sempre stata una priorità per Rai Cinema, perché non solo rappresenta il futuro del settore, ma in molti casi il loro lavoro esprime uno sguardo inedito, che può generare nuove energie e nuova creatività.”

Le candidature devono essere presentate dalle società di produzione tra il 30 agosto e il 31 ottobre 2025, con una serie di requisiti essenziali come il soggetto del cortometraggio, il budget dettagliato e le note di regia. Una volta selezionati, i cortometraggi saranno prodotti entro il 31 maggio 2026 e distribuiti tramite Rai Play e Rai Cinema Channel, offrendo così una piattaforma di visibilità ai giovani autori.