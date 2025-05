Al via venerdì 6 giugno 105 SUMMER FESTIVAL: il tour estivo di Radio 105

L’accattivante tour estivo di Radio 105, il 105 Summer Festival, torna per l’edizione 2025, promettendo cinque imperdibili appuntamenti di musica dal vivo a ingresso gratuito in tutto il territorio italiano. Dopo il travolgente successo della scorsa estate, che ha registrato una partecipazione complessiva di 140.000 persone e numeri esorbitanti sui social, il festival ritorna per offrire un’esperienza unica con i principali artisti della scena musicale italiana.

Ad aprire le danze, il 6 giugno, sarà l’Arena dei Pini di Baia Domizia, seguita, il 13 giugno, dal suggestivo scenario di Parco San Giuliano a Venezia. Piazza della Vittoria a Genova ospiterà la terza tappa il 20 giugno, mentre il 27 giugno sarà la volta di Golfo Aranci. Infine, il tour si concluderà il 4 luglio a Comacchio.

Tra i molti artisti che saliranno sul palco ci saranno ACHILLE LAURO, ALESSANDRA AMOROSO, FEDEZ e MICHELE BRAVI, solo per citarne alcuni. Questa line-up eclettica e variegata include nomi consolidati e nuove leve, rappresentando al meglio la diversità della musica italiana contemporanea.

La conduzione dei concerti sarà affidata a Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, due tra i più apprezzati volti di Radio 105.

Il festival sarà anche un’opportunità per le città ospitanti di mettere in risalto la propria bellezza e attrattiva turistica. Guido Di Leone, Sindaco di Baia Domizia, esprime entusiasmo dichiarando come l’evento contribuirà a una stagione estiva indimenticabile per il litorale cellolese. Allo stesso modo, Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, conferma l’orgoglio della città nell’accogliere nuovamente il festival, apprezzando gli sforzi fatti per garantire location ben attrezzate come Parco San Giuliano.

Tutti i concerti del 105 Summer Festival verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV e vivranno sui social dell’emittente. Inoltre, ogni lunedì successivo alla tappa, sarà possibile godere del “Best of” del concerto su Mediaset Infinity.