Alessandra Tumolillo presenta il suo nuovo singolo “Nun fa male”

La talentuosa cantautrice e chitarrista napoletana Alessandra Tumolillo ha appena lanciato il suo ultimo singolo inedito intitolato “Nun fa male”, estratto dall’EP “Postcards From Naples” che sarà disponibile nei prossimi mesi.

«La canzone parla di come, a volte, l’alternativa alla sofferenza sia quasi quella di spegnere i sentimenti, per non rischiare di farsi male. Ma sotto questa corazza di protezione, c’è una speranza che emerge timidamente, quasi come una luce in fondo al tunnel», racconta Alessandra.

In “Nun fa male”, Alessandra trasmette un messaggio di resilienza attraverso una fusione di sonorità moderne e tradizioni napoletane, creando un pezzo che racchiude l’anima e la personalità dell’artista.

Il singolo “Nun fa male” si unisce al mosaico sonoro di “Postcards From Naples”, un progetto discografico che permetterà al pubblico di immergersi completamente nella visione artistica di Alessandra. Con una poesia contemporanea in musica dedicata alla splendida Napoli, l’EP promette emozioni autentiche e uniche.

La carriera musicale di Alessandra Tumolillo è estremamente ricca e variegata, con collaborazioni live di prestigio e esibizioni televisive di successo. La cantautrice napoletana, con il suo talento nel reinterpretare i classici napoletani in chiave moderna, ha già conquistato il pubblico sia in Italia che all’estero. Con “Nun fa male” e l’EP “Postcards From Naples”, Alessandra Tumolillo continua a dimostrare la sua versatilità, la sua profondità artistica e la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua musica.