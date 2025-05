ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI: secondo episodio-evento per i 10 anni

Per festeggiare il decimo anniversario del celebre programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti, arriva una puntata-evento speciale. questa sera, il noto chef Alessandro Borghese ci invita a un’avventura culinaria attraverso quattro splendide regioni italiane: Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia, alla ricerca del “Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia”.

Disponibile in esclusiva su Sky e NOW, questa puntata itinerante vuole celebrare una delle eccellenze del Belpaese: la pasta fresca. Dalle lasagne ai tortellini, dagli agnolotti alle orecchiette, ogni regione porta con sé ricette e tradizioni uniche che combinano sapientemente ingredienti e passione. In questa occasione, lo chef Borghese si focalizza sulla pasta fresca, esplorando i segreti dei ristoranti che si dedicano a questa prelibatezza.

In gara, quattro luoghi di spicco della tradizione gastronomica italiana: “Fratelli Bruzzone” di Martina a Torino, “Vegia Ostaia Da O Poulu” di Roberto a Genova, “Ristorante Da Cesarina” di Pietro a Bologna e “U’vulesce Vino e Cucina” di Rosario a Cerignola (Foggia). Ognuno di questi ristoranti porta avanti l’eredità della pasta fresca, mettendo al centro del proprio menu piatti iconici e ricchi di storia. In questa puntata, la lasagna sarà protagonista, reinterpretata secondo le diverse visioni regionali.

Il format del programma rimane fedele a se stesso: quattro ristoratori competono per conquistare il titolo di migliore nella loro categoria. Il momento clou della valutazione si svolge durante il pasto, dove i concorrenti commentano e valutano i piatti degustati, assegnando un punteggio da 0 a 10 su vari aspetti quali location, menu, servizio e conto. Infine, viene introdotto un “speciale”, una categoria diversa in ogni episodio, che in questa puntata vede il confronto sulla preparazione delle lasagne.

Una volta terminata la sfida, i partecipanti tornano a sedersi insieme per rivelare i propri voti e discutere apertamente, mentre i voti finali dello chef Borghese vengono svelati soltanto alla fine, mantenendo così il suspense e la possibilità di ribaltare la classifica.

Il vincitore non solo si aggiudica il titolo di miglior ristorante, ma anche premi per un valore superiore ai 5000€ e il prestigioso “bollino” #Ale4Ristoranti. Un riconoscimento che testimonia la qualità e l’eccellenza del locale, aggiungendosi alla rete dei ristoranti approvati dai colleghi ristoratori.

Questa puntata-evento non solo celebra il patrimonio culinario italiano, ma sottolinea anche il valore della tradizione e dell’innovazione. Non perdete l’occasione di immergervi in un viaggio gastronomico unico, alla scoperta dei gioielli della cucina nostrana, il tutto sotto la guida esperta dello chef Alessandro Borghese.