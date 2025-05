Alessandro Borghese festeggia 10 anni di “4 Ristoranti” con una puntata-evento

Alessandro Borghese celebra il decimo anniversario del suo celebre programma televisivo “4 Ristoranti” con un’eccezionale puntata-evento. Giovedì 15 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, lo chef sarà affiancato da un ospite speciale: Lillo, noto personaggio romano. Insieme, eleggeranno la Miglior Osteria Verace di Roma Est, riportando l’attenzione sui sapori autentici e genuini della zona.

Lo spettacolo, prodotto da Banijay Italia e realizzato su Sky Original, si svolgerà nei quartieri di Torpignattara e Centocelle, noti per la loro vivace cultura culinaria e lontani dai classici circuiti turistici. “

In gara ci saranno quattro ristoranti: “Hostaria 100Celle”, “Osteria degli stolti”, “L’Amicone – Cucina di quartiere” e “La Certosa”. Ogni ristoratore porterà avanti la tradizione romana mentre cercherà di sorprendere Lillo e Borghese con piatti innovativi. Tra le specialità che verranno giudicate non potrà mancare il filetto di baccalà alla romana, un piatto simbolo della cucina popolare e del cibo da strada romano.

Il format rimane fedele al suo successo originale, con ristoratori che si giudicano a vicenda su vari aspetti come la qualità del cibo, il servizio e l’atmosfera. Un posto d’onore va all’ospite Lillo, che con un bonus di 5 punti extra potrà influenzare il destino del miglior ristorante. I voti di Borghese, che come consuetudine potrebbero confermare o stravolgere le classifiche, saranno rivelati solo alla fine.

L’episodio rappresenta solo la prima delle due puntate-evento previste per festeggiare i dieci anni del programma. La seconda puntata, in onda giovedì 22 maggio, vedrà competere quattro ristoratori provenienti da tutta Italia per decretare il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia. Con l’iniziativa Sky Extra, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand per i clienti Sky da più di tre anni.

La celebrazione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è accompagnata da sponsor di prestigio come Volkswagen Veicoli Commerciali e Generali Italia, tra altri nomi di spicco, confermando il programma come un cult della televisione italiana.