Alessandro Borghese torna sul Gran Sasso per scoprire il miglior ristorante del Parco Nazionale

Un viaggio tra sapori autentici, paesaggi senza tempo e tradizioni centenarie. Domenica 8 febbraio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, va in onda l’ottavo episodio dell’undicesima stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il celebre format Sky Original prodotto da Banijay Italia. Questa volta lo chef e conduttore approda nel cuore dell’Abruzzo, lungo le antiche vie della transumanza, per decretare il miglior ristorante nel Parco Nazionale del Gran Sasso.

Un territorio che rappresenta un vero paradiso naturalistico, dove la vita scorre lenta e la cucina custodisce il legame più profondo con la terra. Tra borghi sospesi nel tempo come Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Borghese esplora una gastronomia impregnata di autenticità e memoria, capace di evolversi senza perdere le proprie radici.

Anche in questa puntata, la formula rimane fedele all’originale: quattro ristoratori si sfidano su location, menu, servizio, conto e una categoria speciale. Quest’ultima, ispirata al territorio, è uno degli elementi più attesi di ogni episodio. Sul Gran Sasso, la prova speciale sarà dedicata alla pecora alla cottora, antica ricetta dei pastori abruzzesi, cotta a lungo nella “callara” di rame con vino, erbe e spezie, simbolo per eccellenza della cucina pastorale locale.

I quattro protagonisti in gara sono tutti legati da un profondo amore per la propria terra. Daniela, con Cuore Nero – Food&Relax a Santo Stefano di Sessanio, propone una cucina che rende omaggio al tartufo e alle sue tartufaie, tra tradizione e sperimentazione. Raffaella, titolare di Tagliavè a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, accoglie gli ospiti in un locale luminoso e dall’anima familiare, dove semplicità e memoria si intrecciano. Lucia, con la sua Trattoria Le Quattro Ville a Castelvecchio Calvisio, mantiene vivo il gusto delle ricette di una volta, valorizzando la genuinità senza artifici. Infine Donatella presenta La Locanda sul Lago, immersa nel verde di Santo Stefano di Sessanio, una struttura storica che coniuga tranquillità e rispetto per la tradizione, interpretata con originalità.

Come da tradizione, solo alla fine della puntata si scoprirà il verdetto finale. Dopo i commenti, le discussioni e le votazioni segrete, saranno rivelati anche i voti dello chef, che potranno confermare o ribaltare la classifica determinando il vincitore. Al miglior ristorante spetterà inoltre un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

Molto più di una competizione culinaria, Alessandro Borghese 4 Ristoranti è un viaggio che racconta le eccellenze gastronomiche italiane attraverso le storie di chi vive e ama il proprio territorio. Tutti i locali che hanno partecipato al programma sono riconoscibili grazie al bollino #Ale4Ristoranti, simbolo di qualità e autenticità.

L’avventura di questo undicesimo viaggio gastronomico non si ferma al Gran Sasso: le prossime tappe toccheranno Taranto, la provincia di Modena, Reggio Calabria e Torino, in un percorso che continua a celebrare la ricchezza e la varietà della cucina italiana.

 

