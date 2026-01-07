Connect with us

ph. GINEVRA GUIDOTTI

Spettacolo

Alex Britti e Mario Biondi insieme in “Gelido”: un nuovo capitolo del progetto Feat.Pop

Published

Dopo i precedenti duetti con Marco Mengoni e Clementino, Alex Britti annuncia il terzo capitolo del suo ambizioso progetto Feat.Pop. Dal 9 gennaio sarà disponibile “Gelido”, una nuova versione dell’iconico brano interpretato in duetto con Mario Biondi.

Il progetto Feat.Pop rappresenta per Britti un percorso di rilettura e reinterpretazione del proprio repertorio, dando nuova vita ai brani che hanno segnato la sua carriera. Dopo aver collaborato con Marco Mengoni in “Oggi sono io” e con Clementino in “Solo una volta”, il cantautore romano sceglie ora la voce calda e profonda di Mario Biondi per un incontro musicale dal sapore intenso e raffinato.

“Gelido”, composto, prodotto e scritto dallo stesso Britti, trova in questa nuova veste un’anima che si muove tra blues, jazz e black music. La reinterpretazione non si limita a un semplice arrangiamento, ma diventa un vero e proprio dialogo fra due artisti dalla forte identità musicale, capaci di fondere i propri mondi sonori in un risultato autentico e profondo.

Il brano nasce anche dall’energia condivisa sul palco: i due artisti avevano già presentato il duetto in anteprima durante l’evento Feat.Pop alle Terme di Caracalla lo scorso giugno, un appuntamento che ha celebrato i 27 anni del disco cult che introdusse Britti nel panorama musicale italiano e diede avvio a una carriera ultraventennale.

Nel testo, il “gelo” diventa metafora di una distanza emotiva e interiore, di quello smarrimento che spegne sentimenti e certezze, ma che può anche trasformarsi in consapevolezza. Britti e Biondi scelgono di raccontare questa condizione con toni intimi e intensi, restituendo un brano che esplora le pieghe più autentiche e fragili dell’amore.

“Mario Biondi è un artista che stimo moltissimo, con cui condivido entusiasmo e voglia di suonare insieme. Sono felice di aver coinvolto anche lui in questo progetto: abbiamo già portato live questo brano, e il pubblico ha dimostrato un grande apprezzamento. La sua voce calda e profonda ha dato ulteriore intensità al brano, regalandogli una dimensione completamente nuova.” – ha dichiarato Alex Britti.

Con “Gelido”, Britti conferma ancora una volta la forza e l’originalità di Feat.Pop, un progetto che non è soltanto un omaggio al proprio passato artistico, ma anche un’occasione di incontro e contaminazione. Attraverso nuove collaborazioni, il chitarrista romano costruisce ponti tra generazioni e linguaggi musicali differenti, rinnovando il significato stesso del dialogo musicale.

Un nuovo capitolo che segna un ulteriore passo nella ricerca di un suono sempre più maturo e consapevole, capace di guardare avanti senza dimenticare le radici che lo hanno reso uno dei protagonisti più amati della scena musicale italiana.

