Alfa, Sold Out il suo primo Live al Fabrique di Milano. Disponibili i biglietti per le altre date del Tour

Il primo live di ALFA è SOLD OUT! Il concerto del 30 gennaio al Fabrique di Milano, in cui Alfa presenterà dal vivo il suo album di debutto “BEFORE WANDERLUST”, ha registrato il tutto esaurito in meno di un mese! La data di Milano sarà l’occasione per festeggiare un anno ricco di grandi successi, che ha regalato ad Alfa la certificazione di singolo doppio platino per “Cin Cin” e la certificazione di singolo d’oro per “Testa Tra Le Nuvole, pt.1”.

«Non mi mai sarei aspettato il sold out al Fabrique – racconta ALFA – sarà una festa, ne sono convinto più che mai… Porteremo Wanderlust in tutta Italia!».

Radio Zeta è radio partner ufficiale del tour “Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mai”, organizzato da 432 srl; di seguito le prime date confermate:

30.01.2020 MILANO – Fabrique (SOLD OUT)

20.02.2020 ROMA – Spazio Rossellini

21.02.2020 ROMA – Spazio Rossellini

23.02.2020 POZZUOLI (NA) – Duel Beat

06.03.2020 BOLOGNA – Locomotiv Club (accesso con tessera AICS)

08.03.2020 FIRENZE – Viper Theatre

I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Con più di 2 milioni di streams, è in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo “Il Giro del Mondo”, estratto dall’album “Before Wanderlust”, diretto da Nicholas Baldini e ispirato a “One Last Time” di Ariana Grande, è entrato da subito nella top 10 delle tendenze su YouTube.

“Before Wanderlust”, disponibile nei negozi di dischi, in digitale ed in edizione limitata autografata su Music First in quattro bundle differenti, non è altro che un assaggio della nuova musica a cui sta lavorando da mesi ALFA. Il progetto contiene pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani.

Questa la tracklist dell’album: “Wanderlust!”, “Il Giro Del Mondo”, “Disegno”, “Testa tra le nuvole, Pt. 0”, “Testa tra le nuvole, Pt. 1”, “Temporale (24 marzo)”, “Dove Sei?”, “Tempo Al Tempo”, “Cin Cin”, “Disegno (Piano E Voce)”, “Wanderlust! (Piano E Voce)”.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0